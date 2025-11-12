Ca nhập viện sau khi ăn bánh mì tiếp tục tăng, Salmonella là tác nhân chính gây ngộ độc 12/11/2025 13:40

(PLO)- Đã có tổng cộng 304 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm được xác định là vi khuẩn Salmonella.

Ngày 12-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 9 giờ sáng 12-11, các bệnh viện đã tiếp nhận 304 trường hợp rối loạn tiêu hoá sau khi ăn bánh mì đến khám và điều trị.

Trong số các bệnh nhân ngộ độc, có 244 trường hợp ổn định, đã xuất viện. Hiện còn 60 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.

Riêng trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sáng nay đã cai được máy thở, sinh hiệu ổn.

Về kết quả xét nghiệm, Sở Y tế thông tin cho đến nay tác nhân gây ngộ độc là Salmonella enteritidis và Salmonella spp.

Kết quả này từ mẫu cấy máu và cấy phân cho thấy đây chính là tác nhân gây ra các triệu chứng ngộ độc.

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện và HCDC tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiến hành thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gen các chủng phân lập được để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Riêng 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative theo báo cáo của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã được bệnh viện xác định lại là do ngoại nhiễm khi làm xét nghiệm vi sinh. Nhóm Staphylococcus coagulase-negative không sinh độc tố ruột, không gây ngộ độc thực phẩm.

Trước đó ngày 11-11, Sở An toàn thực phẩm, TP.HCM có báo cáo chính thức vụ việc hàng loạt người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì có tên CB (phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Theo báo cáo, vào ngày 7-11 hàng loạt người ăn bánh mì tại tiệm bánh mì trên, phải nhập viện cấp cứu. Số người nhập viện đã ăn bánh mì tại tiệm này từ ngày 4 đến 6-11.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác để xác minh, xử lý vụ việc.

Từ ngày 7-11 đến nay, Đoàn điều tra của Sở An toàn thực phẩm đã đến các bệnh viện có bệnh nhận nhập viện nghi ngộ độc liên quan đến bánh mì để điều tra tình hình dịch tễ, hỏi thăm các ca bệnh để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm.