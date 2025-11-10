Vụ 235 người ngộ độc sau ăn bánh mì: Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm 10/11/2025 15:35

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại TP.HCM khiến 235 người nhập viện.

Ngày 10-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì.

Theo đó, Cục cho biết đã nhận được thông tin ngày 7-11 trên địa bàn phường Hạnh Thông, TP.HCM, ghi nhận một số người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Sau ăn, những người này xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao và lần lượt được đưa đến các bệnh viện để điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM yêu cầu có báo cáo nhanh về diễn biến vụ ngộ độc, theo dõi sát tình hình và triển khai các giải pháp để bảo đảm sức khỏe cho người bị ngộ độc và ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.

Cụ thể, Cục đề nghị các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Các đơn vị tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể; bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn năm 2025.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Bệnh nhân ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung), ngày 10-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 8 giờ sáng nay, 10-11, có tổng số 235 ca từ 13 bệnh viện.

Cụ thể, Bệnh viện Quân Y 175 điều trị 131 ca. Trong đó, 23 ca đang điều trị nội trú, còn lại đã khỏi hoặc cho về điều trị ngoại trú, không còn ca nặng.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị 26 ca (có 1 ca ở chi nhánh 2). Hiện còn 13 trường hợp đang tiếp tục điều trị nội trú tại khoa Tiêu hoá (trong đó có 1 ca lúc đầu nằm ICU, hiện tạm ổn chuyển về nằm tại khoa Tiêu hoá).

Bệnh viện Bình Dân điều trị 1 ca, đã ổn và đã xuất viện; Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình điều trị 1 ca là thai phụ 28 tuổi, thai 34 tuần 2 ngày, đang điều trị nội trú. Hiện thai phụ ổn, không sốt, sinh hiệu ổn, không đau bụng, hết tiêu phân sệt, cử động thai bình thường, tim thai bình thường.

Bệnh viện quốc tế Becamex điều trị 9 ca nội trú, chưa ghi nhận trường hợp nặng; Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây điều trị 7 ca (có 1 ca ở chi nhánh 2), đang điều trị nội trú, không có ca nặng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị 1 ca nội trú, tình trạng không nặng.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội điều trị 1 ca nội trú, tình trạng không nặng; Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị 2 ca nội trú, không có ca nặng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 1 điều trị 2 ca, không nặng, trong đó 1 ca đã chuyển về Bệnh viện Thống Nhất, 1 ca chuyển Bệnh viện Trung Mỹ Tây; Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 điều trị 2 ca nội trú, đã hết nôn ói, hết tiêu chảy, còn đau bụng.

Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị 1 ca, tình trạng nôn ói nhiều lần, đau quặn bụng, tiêu phân lỏng và sốt nóng lạnh 2 ngày nay. Bệnh nhân nhập viện trưa nay (10-11) do đau bụng tăng, hiện xin về nhà điều trị ngoại trú.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị 52 ca (8 ca ở chi nhánh 2), hiện đang điều trị nội trú 34 ca. Trong đó có 1 ca nặng nhập khoa Hồi sức tích cực, thở máy vì suy hô hấp do viêm phổi, nguyên nhân chính là bệnh nền.

Ngoài ra có 1 ca vào viện ngày 5-11, cấy máu dương tính Salmonella, kháng sinh đồ nhạy kháng sinh đang điều trị.