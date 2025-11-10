Ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tăng lên 235, cập nhật sức khỏe các nạn nhân 10/11/2025 13:16

(PLO)- Ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì đã tăng lên 235, có 96 ca đang điều trị nội trú.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung), ngày 10-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 8 giờ sáng ngày 10-11, tổng số có 235 ca từ 13 bệnh viện.

Cụ thể, Bệnh viện Quân Y 175 điều trị 131 ca. Trong đó, 23 ca đang điều trị nội trú, còn lại đã khỏi hoặc cho về điều trị ngoại trú, không còn ca nặng.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị 26 ca (có 1 ca ở chi nhánh 2). Hiện còn 13 trường hợp đang tiếp tục điều trị nội trú tại khoa Tiêu hoá (trong đó có 1 ca lúc đầu nằm ICU, hiện tạm ổn chuyển về nằm tại khoa Tiêu hoá).

Bệnh nhân ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Bình Dân điều trị 1 ca, đã ổn và đã xuất viện; Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình điều trị 1 ca là thai phụ 28 tuổi, thai 34 tuần 2 ngày, đang điều trị nội trú. Hiện thai phụ ổn, không sốt, sinh hiệu ổn, không đau bụng, hết tiêu phân sệt, cử động thai bình thường, tim thai bình thường.

Bệnh viện quốc tế Becamex điều trị 9 ca nội trú, chưa ghi nhận trường hợp nặng; Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây điều trị 7 ca (có 1 ca ở chi nhánh 2), đang điều trị nội trú, không có ca nặng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị 1 ca nội trú, tình trạng không nặng.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội điều trị 1 ca nội trú, tình trạng không nặng; Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị 2 ca nội trú, không có ca nặng;

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 1 điều trị 2 ca, không nặng, trong đó 1 ca đã chuyển về Bệnh viện Thống Nhất, 1 ca chuyển Bệnh viện Trung Mỹ Tây; Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 điều trị 2 ca nội trú, đã hết nôn ói, hết tiêu chảy, còn đau bụng.

Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị 1 ca, tình trạng nôn ói nhiều lần, đau quặn bụng, tiêu phân lỏng và sốt nóng lạnh 2 ngày nay. Bệnh nhân nhập viện trưa nay (10-11) do đau bụng tăng, hiện xin về nhà điều trị ngoại trú.

Bệnh nhân ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị 52 ca (8 ca ở chi nhánh 2), hiện đang điều trị nội trú 34 ca. Trong đó có 1 ca nặng nhập khoa Hồi sức tích cực, thở máy vì suy hô hấp do viêm phổi, nguyên nhân chính là bệnh nền.

Ngoài ra có 1 ca vào viện ngày 5-11, cấy máu dương tính Salmonella, kháng sinh đồ nhạy kháng sinh đang điều trị.

Bệnh nhân là VNH (sinh năm 1962, ngụ phường An Nhơn) trước đó bị buồn nôn, đau bụng quặn, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì cóc ngày 4-11. Bệnh nhân nhập viện chiều 5-11, qua cấy máu, bà được xác định dương tính với vi khuẩn Salmonella. Sau điều trị kháng sinh và bù dịch, sức khỏe của bà tiến triển tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh sử dụng thực phẩm nghi nhiễm khuẩn, bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm và nhanh chóng xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella - loại vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm như pate, thịt nguội, rau củ muối. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng máu và suy đa tạng.