Tây Ninh: 350 suất quà, 150 gói khám sức khỏe đến tay người dân dịp Tết 10/02/2026 11:50

(PLO)- 350 suất quà và 150 gói khám sức khỏe trị giá hơn 2 tỉ đồng đã được trao đến tay người dân phường Long An trong chương trình thiện nguyện dịp Tết.

Sáng 10-2, tại UBND phường Long An (tỉnh Tây Ninh), Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An phối hợp với báo Thanh Niên và UBND phường Long An tổ chức chương trình cộng đồng “Xuân yêu thương, Tết tròn khỏe mạnh”, trao hàng trăm phần quà và gói chăm sóc sức khỏe cho người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

350 suất quà đã được trao tặng người dân. Ảnh: HUỲNH DU

Theo Ban tổ chức chương trình, tổng cộng 350 phần quà và phiếu quà tặng khám sức khỏe đã được trao với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, 210 hộ nghèo và cận nghèo được nhận quà Tết trị giá 200.000 đồng/phần, kèm phiếu quà tặng khám sức khỏe nhằm giúp người dân có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, đón Tết đủ đầy hơn.

Người dân được hỗ trợ khám bệnh chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, 150 cán bộ thuộc phường Long An cũng được trao phiếu quà tặng khám sức khỏe chuyên sâu trị giá 10 triệu đồng/người, như một hình thức tri ân lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Ông Phạm Viết Duy, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An trao quà cho người dân phường Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Chia sẻ tại chương trình, ông Phạm Viết Duy, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An, cho biết bệnh viện không chỉ hướng đến điều trị mà còn mong muốn trở thành điểm tựa y tế cho cộng đồng. Hoạt động thiện nguyện dịp Tết là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài cùng địa phương trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Bà Huỳnh Thị Diễm Lê, Phó Chủ tịch phường Long An thăm hỏi, tặng quà cho người dân.

Sự kiện cũng đánh dấu bước chuyển mình của bệnh viện sau khi tái định vị từ Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An sang mô hình đa khoa quốc tế.

Đơn vị đã triển khai chiến lược hợp tác chuyên môn với nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM, đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại và chính thức ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT từ tháng 8-2025, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý.