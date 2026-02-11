Một gia đình nhập viện cấp cứu do ngộ độc sau khi ăn cá mú đỏ 11/02/2026 11:24

(PLO)- Một gia đình 4 người cùng ăn cá mú đỏ thì bị nôn ói, choáng váng, rối loạn tim mạch, bác sĩ xác định các bệnh nhân bị ngộ độc Ciguatoxin.

Ngày 11-2, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con gái 13 và 15 tuổi (ngụ phường Linh Xuân) bị ngộ độc sau ăn cá mú đỏ.

Trước đó, cả bốn người cùng ăn cá mú đỏ trong bữa cơm gia đình, sau đó lần lượt xuất hiện đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, nôn ói nhiều, kèm cảm giác choáng váng, mệt lả.

Gia đình được đưa đến bệnh viện ngày 17-1. Tại khoa Cấp cứu, hai bệnh nhi được ghi nhận nhịp tim chậm và huyết áp thấp. Sau khi đánh giá ban đầu, các trẻ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh để theo dõi liên tục.

Người cha và mẹ cũng có diễn tiến tương tự, được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Các bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ảnh: BVCC

Trong quá trình điều trị, các bệnh nhân được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và chăm sóc hỗ trợ. Những ngày sau đó, các triệu chứng tiêu hóa và toàn thân giảm dần, tình trạng choáng váng, mệt lả cải thiện, nhịp tim và huyết áp ổn định trở lại.

Hướng xử trí chủ yếu tập trung vào ổn định huyết động, bù dịch và theo dõi diễn tiến nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Sau hơn 3 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng của các thành viên trong gia đình cải thiện tốt, không ghi nhận biến chứng. Các chỉ số sinh tồn duy trì trong giới hạn an toàn và cả gia đình được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo BS CKII Nguyễn Hà Phương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, việc nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng sau một bữa ăn cá biển là dấu hiệu gợi ý quan trọng.

Kết hợp với loại cá được sử dụng là cá mú, cùng các biểu hiện rối loạn tiêu hóa và tim mạch, ê-kíp điều trị nghĩ nhiều đến ngộ độc Ciguatoxin.

Cá mú đỏ là món ăn quen thuộc của người Việt. Ảnh: Internet

Ciguatoxin là độc tố có nguồn gốc từ vi tảo biển, tích lũy trong cá qua chuỗi thức ăn và không bị phá hủy bởi nấu chín hay chế biến thông thường. Ngộ độc Ciguatoxin không chỉ gây nôn ói, tiêu chảy, đau bụng mà còn có thể gây mệt lả, choáng váng, rối loạn thần kinh và ảnh hưởng tim mạch như nhịp tim chậm, tụt huyết áp.

BS Phương cho biết ngộ độc Ciguatoxin có biểu hiện đa dạng và diễn tiến khó lường, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ và theo dõi sát tại cơ sở y tế, đặc biệt khi có dấu hiệu ảnh hưởng tim mạch - huyết động.

Từ trường hợp trên, BS Phương khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế thăm khám khi xuất hiện biểu hiện bất thường sau ăn cá biển. Đặc biệt, nếu có choáng váng, mệt lả, nhịp tim chậm, huyết áp thấp hoặc nhiều người cùng có triệu chứng sau một bữa ăn, cần được theo dõi kịp thời để hạn chế nguy cơ biến chứng và đảm bảo hồi phục an toàn.