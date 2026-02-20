Ăn trứng cá cảnh, 13 người nhập viện 20/02/2026 16:27

(PLO)- Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa điều tra nguyên nhân và điều trị tích cực cho nhóm người nhập viện cấp cứu nghi do bị ngộ độc sau khi ăn trứng cá cảnh.

Ngày 20-2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cá cảnh.

Trước đó, tối ngày 19-2, trên địa bàn xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ việc 13 trường hợp phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc với các triệu chứng điển hình như đau bụng, nôn và đi ngoài. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do những người này đã ăn trứng cá cảnh, cụ thể là cá rồng.

Hiện, tình trạng các bệnh nhân cơ bản ổn định.

13 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn trứng cá cảnh. (Ảnh minh hoạ)

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp chặt chẽ cùng Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc tổ chức điều trị tích cực cho các bệnh nhân, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, đồng thời tiếp tục theo dõi sức khoẻ và kết nối hội chẩn liên viện, chuyển tuyến trên để nhận sự hỗ trợ kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Cục cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tại địa bàn khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra nhằm xác định nguyên nhân chính gây ra vụ ngộ độc.

Các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến vụ việc để có thể phát hiện, hỗ trợ và điều trị kịp thời cho những trường hợp bị ngộ độc tương tự có thể tiếp tục xảy ra.

Kết quả điều tra cũng như diễn biến tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân các kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm đối với những loại thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán địa phương.

Mục tiêu là nâng cao nhận thức, thay đổi các hành vi và thói quen không bảo đảm vệ sinh trong quá trình lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm.

Cơ quan chức năng đặc biệt nhấn mạnh và khuyến cáo người dân không ăn các loài động vật hoang dã, các loài thủy hải sản lạ mà không biết rõ cách chế biến hoặc nguồn gốc xuất xứ.

Cùng đó, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nhỏ lẻ và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố để đảm bảo điều kiện an toàn khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Sở Y tế Thanh Hoá cũng cần tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc các kế hoạch và công văn chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về việc bảo đảm an toàn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026.