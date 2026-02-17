Những công dân nhí chào đời trong đêm giao thừa 17/02/2026 09:10

(PLO)- Thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 vừa điểm, những tiếng khóc chào đời vang lên, đánh dấu sự khởi đầu đầy cảm xúc của năm mới...

Ngày 17-2 (tức Mùng 1 Tết), Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết trong thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 đã có bốn công dân nhí chào đời tại đây.

Theo đó, trong vòng 30 phút đầu tiên của năm mới, có bốn công dân nhí Bính Ngọ đã cất tiếng khóc chào đời an toàn tại bệnh viện.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cùng ê-kíp tặng quà chúc mừng gia đình sản phụ. Ảnh: BVCC

Đúng vào 0 giờ 00 phút, một bé gái nặng 3,3 kg, là con của chị Trần Thị Kim Yến (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã cất tiếng khóc chào đời.

Một phút sau, bé trai con của chị Huỳnh Yến Nhi (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) cũng cất tiếng khóc chào đời, em bé nặng 2,9 kg.

Những biểu cảm đáng yêu khi em bé ngủ và lúc đã thức dậy. Ảnh: BVCC

Những phút sau đó, thêm hai trẻ cất tiếng khóc chào đời, lần lượt là bé gái nặng 2,8 kg con của chị Đặng Kim Chi (29 tuổi, ngụ TP.HCM) và bé gái nặng hơn 2,85 kg con của chị Lê Thị Tú Uyên (ngụ TP.HCM).

Những thiên thần nhí chào đời vào thời khắc đặc biệt đã được bệnh viện lì xì. Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện Từ Dũ, khoảnh khắc chuyển giao năm mới không chỉ mở ra hành trình sống của một em bé, mà còn gửi gắm niềm hy vọng, bình an và niềm tin vào tương lai.

Đằng sau niềm hạnh phúc của các gia đình là hình ảnh hàng trăm nhân viên y tế vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Từ Dũ chào đón bốn thiên thần nhí Bính Ngọ đầu tiên, đánh dấu khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Ảnh: BVCC

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự sẵn sàng của các kíp trực, đội ngũ y bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo mọi ca sinh được chăm sóc kịp thời, an toàn, hướng đến mục tiêu cao nhất đó là mẹ tròn con vuông.

Bệnh viện Từ Dũ cam kết đồng hành cùng các gia đình trên hành trình chào đón những mầm sống mới, hướng đến mục tiêu cao nhất đó là mẹ tròn con vuông. Ảnh: BVCC

Sự ra đời của những công dân nhí trong ngày đầu năm là minh chứng cho sự nỗ lực thầm lặng và chuyên môn vững vàng của tập thể y tế. Đồng thời thể hiện cam kết của Bệnh viện Từ Dũ trong việc đồng hành cùng các gia đình trên hành trình chào đón những mầm sống mới.

Đây cũng là lời chúc đầu xuân ý nghĩa. Một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới với tinh thần tận tâm, trách nhiệm và nhân văn.