Đón những công dân nhí chào đời vào khoảnh khắc giao thừa đặc biệt 01/01/2026 06:06

(PLO)- Khi thời khắc giao thừa Tết Dương lịch 2026 vừa điểm, những tiếng khóc chào đời vang lên đánh dấu sự khởi đầu đầy xúc động của những “thiên thần nhí” đầu năm mới.

Vào khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, TP.HCM đã chào đón những công dân nhí đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ.

Trong không gian đặc biệt của đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, thay cho tiếng pháo hoa rộn ràng là âm thanh trong trẻo, đầy sức sống của những em bé vừa cất tiếng khóc chào đời.

TP.HCM chào đón những công dân nhí đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

6 công dân nhí đặc biệt

Tại khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ, có 4 bé trai và 2 bé gái được sinh ra đúng thời khắc giao thừa.

Trong số này, 4 bé sinh thường và 2 bé sinh mổ. Do ưu tiên da kề da và theo dõi sau sinh, khoảng 90 phút sau, các bác sĩ mới tiến hành tách bé khỏi mẹ để cân, đo và hoàn tất các thủ tục chăm sóc ban đầu.

Bé gái đầu tiên cất tiếng khóc mở đầu năm mới là con gái của gia đình chị Lê Thị Quỳnh Như. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đúng 0 giờ 0 phút ngày 1-1-2026, bé gái đầu tiên cất tiếng khóc, trở thành “công dân nhí” mở đầu năm mới, là con gái của gia đình chị Lê Thị Quỳnh Như (sinh năm 1994).

Không giấu được niềm hạnh phúc, chị Như cho biết chị dự sinh vào ngày 8-1-2026, nhưng bất ngờ chuyển dạ sớm và nhập viện vào khoảng 10 giờ sáng 31-12-2025.

“Ban đầu tôi chỉ nghĩ có lẽ còn 1-2 ngày nữa mới sinh nên cũng không ngờ con lại chào đời đúng vào khoảnh khắc 0 giờ. Mọi thứ diễn ra khá nhanh và bất ngờ” - chị Như kể.

Theo chị Như, khi cơn chuyển dạ đến sớm hơn dự kiến, gia đình vừa lo lắng vừa hồi hộp. Tuy nhiên, khoảnh khắc nghe con cất tiếng khóc đúng thời điểm giao thừa – thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới – mọi cảm xúc vỡ òa.

Em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa là món quà tinh thần đặc biệt, mở đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng và may mắn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ mong con chào đời bình an, mẹ tròn con vuông là đủ. Khi con sinh ra rồi thì cảm giác hạnh phúc lắm, không diễn tả được” - chị xúc động nói.

Chồng chị Như cho biết cả gia đình rất bất ngờ khi em bé chào đời sớm hơn dự kiến và lại đúng vào khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.

“Đây là một kỷ niệm rất đặc biệt với gia đình tôi. Điều quan trọng nhất là vợ con đều khỏe mạnh. Em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa không chỉ là niềm vui riêng mà còn là món quà tinh thần đặc biệt, mở đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng và may mắn” - anh chia sẻ.

Bé trai kháu khỉnh chào đời là con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Phụng Nhi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chỉ một phút sau, thêm một bé trai kháu khỉnh chào đời, là con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Phụng Nhi (sinh năm 1998, quê Gia Lai).

Chồng chị Nhi vui mừng chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi con sinh vào thời khắc đặc biệt này. Vợ tôi được dự sinh vào ngày 30-12-2025, nhưng đến ngày 31 mới có dấu sinh nên vào bệnh viện.

Tôi rất bất ngờ khi con chào đời đúng 0 giờ ngày 1-1-2026. Tôi hạnh phúc lắm. Gia đình sẽ đặt tên cho bé là Nguyễn Phúc Thịnh với ước mong con được bình an, hạnh phúc và có cuộc sống thịnh vượng trong tương lai. Cảm ơn vợ đã mạnh mẽ vượt cạn, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã giúp gia đình tôi được mẹ tròn con vuông”.

Tiếng khóc trẻ sơ sinh đầu năm không chỉ mang theo niềm hạnh phúc của các gia đình, mà còn mở ra một mùa xuân mới. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khoảng 15 phút sau đó, 3 bé trai và 1 bé gái lần lượt cất tiếng khóc, cùng ghi dấu khoảnh khắc giao thừa đầy ý nghĩa tại khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ.

Những tiếng khóc đầu năm không chỉ mang theo niềm hạnh phúc của các gia đình, mà còn mở ra một mùa xuân mới – mùa xuân của hy vọng, của sự sống và những khởi đầu tốt đẹp.

Nguồn động lực tinh khiết của bác sĩ sản khoa

BS CKII Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới 2025–2026, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ vinh dự chào đón những sinh linh bé nhỏ chào đời. Mỗi em bé ra đời không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn thể nhân viên y tế.

Bệnh viện Từ Dũ thăm và tặng quà cho gia đình sản phụ sinh con đêm giao thừa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Việc bệnh viện duy trì hoạt động đón trẻ chào đời vào phút giao thừa hằng năm mang ý nghĩa nhắc nhở đội ngũ y bác sĩ về sứ mệnh thiêng liêng của mình đó là đồng hành cùng sản phụ, chào đón sự sống mới và mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới.

“Tiếng khóc đầu đời của các bé chính là nguồn động lực tinh khiết để chúng tôi tiếp tục làm việc với tất cả tâm huyết” - BS Bảo Anh nói.

BS Bảo Anh cho biết ông đã nhiều lần trực và đón trẻ ra đời vào thời khắc giao thừa, đến mức khó nhớ chính xác là bao nhiêu lần. Dù ở vai trò bác sĩ trực tiếp hay lãnh đạo, mỗi lần nghe tiếng khóc em bé và nhìn nụ cười hạnh phúc của cha mẹ, ông đều cảm thấy xúc động.

Nhân viên y tế trực đêm giao thừa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Cứ đến những ngày 30, 31-12 là tôi lại mong chờ khoảnh khắc này. Chừng nào còn làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ, tôi vẫn muốn tiếp tục đứng đây, cùng ê-kíp đón các bé chào đời” – BS bày tỏ.

Nói về kỳ vọng dành cho những em bé sinh vào thời khắc đặc biệt này, BS Bảo Anh cho rằng TP đang nỗ lực nâng cao sức khỏe người dân, nhất là thế hệ kế cận.

BS mong rằng trong 10–20 năm tới, các em sẽ trở thành những nhà khoa học, bác sĩ, nhân tài phục vụ cộng đồng; xa hơn, khoảng 20–30 năm nữa, tên tuổi các em có thể được ghi nhận trên bản đồ thế giới.