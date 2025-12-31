Ca thông van tim thứ 12 thành công: Nối dài bước tiến y học bào thai 31/12/2025 12:56

Ngày 31-12, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca can thiệp thông van tim bào thai đầu tiên, sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt danh mục kỹ thuật trong lĩnh vực này. Đây cũng là ca thông van tim bào thai thứ 12 thành công của Việt Nam.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 30-12, ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Sản – Can thiệp bào thai – Tim mạch can thiệp đã tiến hành can thiệp cho một thai nhi mắc hẹp van động mạch phổi nặng kèm thiểu sản thất phải tiến triển. Đây là một dạng tim bẩm sinh phức tạp, có nguy cơ cao dẫn đến tim một thất sau sinh nếu không được can thiệp kịp thời.

Thai phụ là chị NTTT (26 tuổi, ngụ TP.HCM), mang thai lần hai, thai kỳ tự nhiên. Chồng thai phụ là người Malaysia, luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ cùng gia đình và đội ngũ y tế trong suốt quá trình theo dõi, hội chẩn và quyết định can thiệp.

Ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca can thiệp thông van tim bào thai thứ 12. Ảnh: BVCC

Trước đó, thai phụ được theo dõi thai kỳ định kỳ, khám quý I không ghi nhận bất thường, xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT cho kết quả nguy cơ thấp. Tuy nhiên, ở khoảng tuần thai 22–24, siêu âm tim thai chuyên sâu phát hiện bất thường tim bẩm sinh, gồm hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá.

Thai phụ được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 để theo dõi và hội chẩn. Kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể cho thấy hoàn toàn bình thường, là cơ sở quan trọng để cân nhắc can thiệp.

Trong quá trình theo dõi, bệnh lý tim thai có xu hướng tiến triển, với tình trạng thiểu sản thất phải tăng dần về hình thái và chức năng, nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất.

Sau hội chẩn liên viện và đánh giá toàn diện, các bác sĩ thống nhất chỉ định can thiệp thông tim bào thai nhằm tạo cơ hội cho thất phải tiếp tục phát triển trong tử cung.

Thai phụ được theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: BVCC

Thời điểm can thiệp, thai nhi ở ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước; cánh tay thai nhi vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào tim, làm tăng độ khó của thủ thuật. Ê-kíp đã linh hoạt thực hiện thủ thuật hỗ trợ để di chuyển chi thai, tạo điều kiện tiếp cận vị trí can thiệp an toàn.

Sau đó, quá trình xuyên kim qua thành bụng mẹ, tử cung, lồng ngực thai nhi và bơm bóng nong van động mạch phổi được thực hiện thuận lợi, thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên, bảo đảm độ chính xác và an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Can thiệp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi giúp cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi, tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển trong thời gian còn lại của thai kỳ, qua đó tăng cơ hội bảo tồn chiến lược tim hai thất hoặc 1,5 thất sau sinh, tránh lộ trình điều trị tim một thất phức tạp và kéo dài.

Thành công của ca can thiệp khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp hiệu quả giữa các bệnh viện tuyến cuối và khả năng làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim bào thai tiên tiến của đội ngũ bác sĩ Việt Nam, góp phần chuẩn hóa và phát triển y học bào thai chuyên sâu, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế.