Sâu răng không điều trị, người đàn ông bị hoại tử lan xuống ngực 05/02/2026 14:46

(PLO)- Từ một chiếc răng sâu không được điều trị kịp thời, người đàn ông ở Quảng Trị đã gặp biến chứng nặng gây hoại tử lan rộng từ cổ xuống ngực.

Ngày 5-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa điều trị ổ dịch và hơi lan từ chân răng R48 xuống tận hố thượng đòn và thành ngực phải cho một nam bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân NĐK (43 tuổi, trú tại Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng vùng cổ và ngực sưng nề, chảy mủ do hoại tử. Kết quả chụp CT scanner cho thấy ổ dịch và hơi lan từ chân răng R48 xuống tận hố thượng đòn và thành ngực phải.

Bệnh nhân ĐNK sức khỏe ổn định sau hơn 1 tháng điều trị phức tạp.

Xác định đây là ca bệnh phức tạp, các chuyên khoa Ngoại tổng hợp, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng và Ung bướu đã phối hợp hội chẩn, phẫu thuật khẩn cấp.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành nhổ răng sâu (nguồn gây nhiễm trùng), cắt lọc toàn bộ tổ chức hoại tử vùng cổ, ngực và ghép da đùi để tái tạo vùng tổn thương cho bệnh nhân.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực và trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp, sức khỏe ông K hiện ổn định.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với tình trạng đau nhức răng. Khi có dấu hiệu sâu răng, viêm lợi, cần đến cơ sở y tế thăm khám ngay, tránh tự ý mua thuốc điều trị khiến bệnh biến chứng nặng, đe dọa đến tính mạng.