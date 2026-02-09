Những cội mai vàng quyến rũ nhất Đà Nẵng 09/02/2026 14:57

(PLO)- Những cội mai vàng quyến rũ, thế đẹp nhất Đà Nẵng chính thức trình làng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 9-2, tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường), Hội sinh vật cảnh TP Đà Nẵng tổ chức triển lãm mai vàng lần thứ IV và sinh vật cảnh mở rộng năm 2026. Trước giờ khai mạc, hàng chục cội mai khủng thế đẹp, dáng độc đã thu hút rất đông khách tham quan, chiêm ngưỡng.

Clip những cội mai vàng quyến rũ nhất Đà Nẵng.

Hội sinh vật cảnh TP Đà Nẵng tổ chức triển lãm mai vàng lần thứ IV và sinh vật cảnh mở rộng năm 2026. Ảnh: TẤN VIỆT

Ở vị trí trung tâm của triển lãm là cội mai đạt giải ấn tượng, cao khoảng 4 m. Ảnh: TẤN VIỆT

Hoa mai bung nở vàng rực, phủ kín từ gốc đến ngọn; gốc mai sần sùi, rễ trồi lên mặt đất. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Hội sinh vật cảnh TP Đà Nẵng, triển lãm được tổ chức lần thứ tư liên tiếp nhằm tiếp tục nâng cao vị thế của cây mai vàng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: TẤN VIỆT

Triển lãm tạo sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích mai vàng và sinh vật cảnh. Ảnh: TẤN VIỆT

Triển lãm mai vàng lần thứ IV và sinh vật cảnh mở rộng năm 2026 tại Đà Nẵng thu hút gần 100 nhà vườn tham gia. Ảnh: TẤN VIỆT



Triển lãm diễn ra từ ngày 9 đến 14-2. Ảnh: TẤN VIỆT

Không gian của triển lãm nằm trên mặt tiền đường Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường), ngay dưới Cung thể thao Tiên Sơn. Đây cũng là nơi diễn ra chợ hoa xuân lớn nhất Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Mai bonsai đọ dáng dưới ánh nắng rực rỡ. Ảnh: TẤN VIỆT

Hàng trăm chậu mai lớn nhỏ tề tựu, là dịp để dân chơi mai so tài cao thấp cũng như giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: TẤN VIỆT

Những gốc mai lớn có giá thuê hàng chục triệu đồng, tuy nhiên phải đợi sau lễ khai mạc triển lãm vào chiều 9-2, người dân mới có thể ngã giá thuê. Ảnh: TẤN VIỆT

Mai thế tuyệt đẹp được trồng trong những chậu đá tinh xảo. Ảnh: TẤN VIỆT