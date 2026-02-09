Những cội mai vàng quyến rũ nhất Đà Nẵng

(PLO)- Những cội mai vàng quyến rũ, thế đẹp nhất Đà Nẵng chính thức trình làng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ngày 9-2, tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường), Hội sinh vật cảnh TP Đà Nẵng tổ chức triển lãm mai vàng lần thứ IV và sinh vật cảnh mở rộng năm 2026. Trước giờ khai mạc, hàng chục cội mai khủng thế đẹp, dáng độc đã thu hút rất đông khách tham quan, chiêm ngưỡng.
Hoa mai bung nở vàng rực, phủ kín từ gốc đến ngọn; gốc mai sần sùi, rễ trồi lên mặt đất. Ảnh: TẤN VIỆT
Không gian của triển lãm nằm trên mặt tiền đường Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường), ngay dưới Cung thể thao Tiên Sơn. Đây cũng là nơi diễn ra chợ hoa xuân lớn nhất Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT
Hàng trăm chậu mai lớn nhỏ tề tựu, là dịp để dân chơi mai so tài cao thấp cũng như giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: TẤN VIỆT
Những gốc mai lớn có giá thuê hàng chục triệu đồng, tuy nhiên phải đợi sau lễ khai mạc triển lãm vào chiều 9-2, người dân mới có thể ngã giá thuê. Ảnh: TẤN VIỆT
Mai thế tuyệt đẹp được trồng trong những chậu đá tinh xảo. Ảnh: TẤN VIỆT