Nông dân Đà Nẵng phấn khởi bỏ túi hàng chục triệu nhờ đặc sản Tết 24/01/2026 05:43

Những ngày đầu tháng Chạp, nông dân vùng cát trắng các xã Thăng An, Thương Trường, Thăng Bình, TP Đà Nẵng hối hả thu hoạch củ kiệu mang bán cho thương lái, thu nhập hàng chục triệu mỗi gia đình.

Clip nông dân thu hoạch kiệu Tết. Clip: Thanh Nhật

Người dân đưa kiệu đến điểm thu mua. Ảnh: Thanh Nhật

Dọc quốc lộ 14E đoạn qua xã Thăng Bình, thương lái đánh xe tải đến gần những đám kiệu xanh mượt thu mua củ. Thời tiết mưa nhiều, cây kiệu phát triển tốt, cho củ to, lại được giá cho thu nhập đáng kể.

Ông Phan Văn Liền (60 tuổi, ngụ xã Thăng An) trồng năm sào kiệu, cho sản lượng hơn một tấn. Với giá bán dao động 25.000-30.000 đồng/kg, gia đình ông Liền bỏ túi gần 60 triệu đồng.

Ông Liền phấn khởi vì kiệu được mùa, được giá. Ảnh: Thanh Nhật

“Năm nay kiệu được giá hơn các năm, mỗi sào cho thu nhập hơn 10 triệu đồng. Trừ chi phí đầu tư, mức lãi khoảng 40 triệu đồng, đủ trang trải cho dịp Tết Nguyên đán”- ông Liền phấn khởi.

Theo người dân, năm ngoái kiệu có giá thấp hơn, kèm thời tiết không thuận lợi nên năng suất không đạt kỳ vọng. Trung bình, mỗi sào kiệu cho thu nhập 7-8 triệu đồng.

Đang tất bật nhổ kiệu trên cánh đồng, bà Vương Thị Hà (56 tuổi, ngụ xã Thăng An) không giấu được niềm vui. “Lúc cây kiệu còn nhỏ trời mưa nhiều, nên cây phát triển tốt, củ to. Với giá như hiện tại thì hai sào kiệu nhà tôi kiếm được gần 30 triệu đồng”- bà Hà nói.

Bà Hà thu hoạch kiệu bán cho thương lái. Ảnh: Thanh Nhật

Theo bà Hà, vòng đời cây kiệu khoảng 4- 4,5 tháng, công chăm sóc không nhiều như những giống cây khác. Cứ đến tháng bảy âm lịch hằng năm, người dân bắt đầu xuống giống rồi thu hoạch vào đầu tháng Chạp.

“Khi kiệu lớn gần đến kỳ thu hoạch, chúng tôi trồng cây đậu xung quanh luống. Thu hoạch xong kiệu là lúc nông dân tiếp tục chăm sóc đậu, chờ thu hoạch vào tháng ba Âm lịch năm sau”- bà Hà nói.

Vừa thu hoạch xong sáu sào kiệu, ông Trương Văn Thanh (60 tuổi, ngụ xã Thăng An) cho vào bao tải loại lớn, chở đến điểm tập kết bán cho thương lái. Ông Thanh chia sẻ, ít năm nào kiệu đạt năng suất như năm nay.

Cây kiệu ưa đất cát. Ảnh: Thanh Nhật

“Năm nay cây kiệu cho năng suất tốt, lại đạt giá. Sáu sào kiệu cho gia đình tôi thu nhập hơn 60 triệu đồng”- ông Thanh nói.

Người dân vùng này có kinh nghiệm trồng cây kiệu hơn 30 năm. Theo kinh nghiệm, kiệu sinh trưởng tốt trên trên đất cát. Trước khi gieo trồng, người dân lên luống cao khoảng 30 cm để khi trời mưa, nước thoát nhanh, tránh thối củ.

Thời gian đầu, công chăm bón khá nhiều, tưới nước thường xuyên đảm bảo cây phát triển nhanh. Khi hình thành củ lớn và càng gần đến kỳ thu hoạch, nông dân sẽ hạn chế tưới nước, để củ kiệu khỏi bị hư.

Kiệu giống củ hành, màu trắng nhưng nhỏ hơn.

Kiệu là loại thảo nhỏ, hình trái xoan thuôn, củ giống củ hành, màu trắng nhưng nhỏ hơn, được bọc bởi nhiều vảy mỏng. Sau khi thu hoạch, nông dân sẽ cắt bỏ lá, rễ, chỉ giữ lấy củ bán cho thương lái.

Kiệu sau khi thu mua được làm sạch, phơi héo cùng cà rốt, đu đủ, củ cải, hành, ớt để chế biến dưa món – món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Món này thường dùng kèm bánh chưng, bánh tét và thịt heo.

Có thể nói, kiệu là món ăn ưa thích, đã trở thành đặc sản đối với người dân xứ Quảng mỗi dịp Tết đến xuân về.

Mỗi gia đình thu nhập hàng chục triệu nhờ cây kiệu. Ảnh: Thanh Nhật

Mỗi kg có giá 25.000-30.000 đồng. Ảnh: Thanh Nhật

Kiệu Tết Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Nhật

Công đoạn tách bỏ phần rễ, lá. Ảnh: Thanh Nhật

Những ruộng kiệu ở xứ cát. Ảnh: Thanh Nhật

Thương lái thu mua kiệu của người dân. Ảnh: Thanh Nhật