Đột nhập công ty trộm 10 CPU máy tính 21/01/2026 08:44

(PLO)- Đột nhập vào Công ty thực phẩm Good Food, Trần Đại lấy trộm 10 CPU máy tính, máy ảnh, dàn âm thanh cùng nhiều tài sản khác trị giá hơn 220 triệu đồng.

Sáng 21-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa bàn giao Trần Đại (41 tuổi, ngụ phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho Công an quận Ngũ Hành Sơn xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đại bị công an bắt giữ vì đột nhập công ty Good Food, trộm hàng loạt tài sản có giá trị. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 14-1, chị Hoàng Thị Lan (36 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm tốt lành Good Food đến Công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo việc doanh nghiệp bị kẻ gian đột nhập.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện cửa kính bên hông công ty bị đập vỡ. Nhiều tài sản giá trị lớn bị lấy mất gồm 10 CPU máy tính bàn, một bộ máy ảnh Sony, một ống kính Sony và một dàn âm thanh karaoke. Tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 220 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Đại là nghi phạm nên triệu tập đấu tranh.

Công an triệu tập Đại lấy lời khai. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Đại khai khuya 13-1 đã chạy xe máy, mang theo búa, kìm, tua vít, cờ lê… đi tìm nơi sơ hở để trộm cắp.

Thấy công ty trên không có người trông coi, khu vực vắng vẻ nên Đại dùng búa đập vỡ cửa kính, đột nhập lấy nhiều tài sản rồi tẩu thoát. Sau khi gây án, Đại mang tài sản về cất giấu tại nơi ở rồi lần lượt bán cho các cửa hàng điện tử, thu lợi hơn 50 triệu đồng để tiêu xài.