Tin giả cán bộ công an hy sinh khi cưỡng chế đất là do đối tượng phản động dàn dựng 20/01/2026 09:28

(PLO)- Đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài dùng công nghệ AI ghép ảnh, bịa đặt tin cán bộ công an ở Đắk Lắk hy sinh khi cưỡng chế thu hồi đất.

Ngày 20-1, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin một cán bộ của đơn vị hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế thu hồi đất đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật.

Hình ảnh được sử dụng công nghệ AI để cắt ghép, dàn dựng. Ảnh chụp màn hình

Theo vị lãnh đạo này, tin giả nói trên xuất phát từ tài khoản Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè”. Chủ trang này là Trần Duy Chiến, một đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài.

Tin giả cán bộ công an hy sinh đã sử dụng công nghệ AI để cắt ghép, dàn dựng hình ảnh. Thông tin sai sự thật có nhiều lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, hầu hết tài khoản bình luận, chia sẻ thông tin trên đều là tài khoản ảo. Trong đó, nhiều tài khoản của nhóm phản động Fulro lưu vong đã chia sẻ, bình luận nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ chính quyền Việt Nam.

Hiện công an chưa phát hiện tài khoản nào trong nước bình luận, chia sẻ thông tin bịa đặt nói trên.

"Trước thông tin sai sự thật, chúng tôi cũng có thông tin phản bác đăng tải trên không gian mạng", lãnh đạo này thông tin.