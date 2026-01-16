Đà Nẵng: Người đàn ông có 5 tiền sự, tiền án tiếp tục bị bắt vì ma túy 16/01/2026 15:18

(PLO)- Người đàn ông ở TP Đà Nẵng có 5 tiền sự, tiền án tiếp tục bị bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 16-1, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết Đồn Biên phòng Tam Thanh vừa bắt quả tang một người đàn ông đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bộ đội Biên phòng bắt giữ Phú. Ảnh: BP

Trước đó, sáng 13-1, tổ công tác Đồn Biên phòng Tam Thanh tuần tra trên đường Duy Tân (thuộc khối phố Phú Ân, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) đã phát hiện, kiểm tra một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Người này khai tên là Nguyễn Quốc Phú (37 tuổi, ngụ thôn Phú Khê, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng). Phú không ở cố định, thường lang thang trên đoạn đường Nguyễn Hoàng (thuộc khối phố Mỹ Nam, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Kiểm tra người Phú, tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác có một ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu. Bên trong ống nhựa chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ, niêm phong tang vật và dẫn giải Phú về Đồn Biên phòng Tam Thanh.

Phú đang trên đường đi đến nơi sử dụng ma túy thì bị bắt giữ. Ảnh: BP

Phú khai nhận tang vật là ma túy đá, mua của một người hành nghề xe ôm tại ngã tư xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng). Khi Phú đang trên đường đi tìm nơi sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Xác minh nhân thân cho thấy Phú có 5 tiền án, tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và cướp tài sản. Từ năm 2019 đến 2020, Phú từng đi cai nghiện.

Đồn Biên phòng Tam Thanh đang làm thủ tục bàn giao hồ sơ, đối tượng cho cơ quan công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.