Thanh niên sang Campuchia lập băng nhóm lừa nhiều người Việt Nam đầu tư tiền ảo 17/01/2026 15:56

(PLO)- Thanh niên ở tỉnh Bắc Ninh sang Campuchia, móc nối với người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo bằng chiêu thức đầu tư tiền ảo giả mạo sàn Nasdaq.

Ngày 17-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người lừa đầu tư tiền ảo giả mạo sàn Nasdaq bị bắt. Ảnh: CA

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (42 tuổi, ngụ, phường Tân An), Nguyễn Đức Long (26 tuổi, phường Yên Dũng), Ong Khắc Minh (26 tuổi, ngụ phường Yên Dũng), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi, ngụ phường Xuân An), Vũ Trí Huy (31 tuổi, ngụ phường Tân An); Nguyễn Anh Đô (27 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ, cùng tỉnh Bắc Ninh) và Tạ Văn Bá (37 tuổi, ngụ phường Đức Thịnh, tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, ngày 12-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của bà PTT (36 tuổi, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) và một số người phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Qua điều tra, công an xác định, từ đầu năm 2024, Chung sang Campuchia, móc nối với người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).

Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo, dựng kịch bản báo lãi, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt, nhóm người tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền ước tính ban đầu khoảng 14 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tang vật và hơn 5,2 tỉ tiền mặt, sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ngoại tệ, trang sức.