Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy vết giao dịch của 4 cá nhân trên toàn quốc 08/02/2026 09:37

(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến tài sản của 4 cá nhân trên toàn quốc từ năm 2019 đến nay.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa gởi văn bản đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh liên quan đến công văn của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp và công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM về việc yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ, tài liệu.

Cơ quan CSĐT đề nghị phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ, đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến 4 công dân nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trước đó Cục Bổ trợ tư pháp có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, yêu cầu khẩn trương phối hợp với Cơ quan CSĐT trong việc rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến tài sản của 4 công dân đang được xác minh.

Theo nội dung văn bản, Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo toàn bộ tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tiến hành kiểm tra, tổng hợp và cung cấp thông tin về các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền, thừa kế… liên quan đến tài sản của các cá nhân theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT.

Phạm vi rà soát được xác định trên toàn quốc, thời gian thống kê từ năm 2019 đến nay, bao gồm các loại tài sản: Bất động sản, ô tô, ngoại tệ, cổ phiếu và các tài sản có giá trị khác.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Tư pháp, đề nghị phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ, đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến 4 công dân nói trên nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trong trường hợp không thể cung cấp đầy đủ thông tin, các tổ chức hành nghề công chứng phải nêu rõ lý do bằng văn bản để phúc đáp Cơ quan điều tra theo đúng quy định.

Mọi kết quả rà soát, tài liệu kèm theo hoặc vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp đề nghị gửi về Phòng Cảnh sát hình sự, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, trong số 4 công dân đang được xác minh, có 2 người quê quán tại TP.HCM, 1 người ở Hà Nội và 1 người tại Gia Lai.