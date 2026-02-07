Xử phạt người bịa chuyện 'cô gái nhiều tiền đi mua gà biếu Tết' 07/02/2026 11:24

(PLO)- Người đàn ông 43 tuổi bịa chuyện cô gái mang nhiều tiền run rẩy khi cơ quan chức năng kiểm tra và khai đi mua gà Đông Tảo về làm quà biếu Tết.

Ngày 7-2, Công an xã Hoàn Long (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính ông G.L.H (43 tuổi, trú thôn Đông Tảo Nam, xã Hoàn Long) 7,5 triệu đồng.

Ông H đăng thông tin sai sự thật câu chuyện cô gái đi mua gà biếu Tết trên mạng xã hội. Ảnh chụp lại màn hình

Ông H đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi đăng tải thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân.

Trước đó, ngày 21-1, ông dùng tài khoản Facebook đăng hình ảnh kèm nội dung: Tối 20-1, tại thôn Đông Tảo Nam, lực lượng chức năng tuần tra phát hiện một cô gái đi xe SH có biểu hiện bất thường. Khi công an kiểm tra, cô gái run rẩy, trong túi có nhiều tiền mặt và thẻ ngân hàng. Qua đấu trí, cô gái khai nhận mang nhiều tiền đi tìm Facebook GLH mua gà Đông Tảo biếu Tết.

Cán bộ công an làm việc với ông H. Ảnh: CA.

Theo công an, nội dung trên là sai sự thật, nhằm mục đích câu khách, gây hiểu lầm và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng chức năng. Công an xã Hoàn Long đã mời ông H lên làm việc. Tại đây, ông thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.

Ngày 5-2, Trưởng Công an xã Hoàn Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối ông theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.