Cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết chọn lối ra biển để bứt phá 06/02/2026 08:46

(PLO)- Cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết có 2 phương án trong đó tư vấn nghiêng về phương án 1 với mức đầu tư 54.897 tỉ đồng.

Ngày 5-2, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh lấy ý kiến đối với phương án quy hoạch tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết để bổ sung vào quy hoạch tỉnh.

Hai phương án, một con đường

Theo đó, tuyến đường bộ cao tốc theo trục Đông – Tây, Gia Nghĩa – Bảo Lộc – Phan Thiết đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định là công trình trọng điểm của tỉnh, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 -2030.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng họp với nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án.

Tuy nhiên, đến nay tuyến cao tốc này vẫn chưa được đưa vào quy hoạch tỉnh. Căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã lựa chọn đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất phương án tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây, kết nối Gia Nghĩa – Bảo Lộc - Phan Thiết.

Đến nay, đơn vị tư vấn đề xuất hai phương án tuyến cao tốc này.

Cụ thể, phương án 1: Chiều dài tuyến khoảng 143,8km, có điểm đầu giao với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (lý trình CT.01 khoảng Km225+250, tại khu vực giáp ranh giữa xã Hàm Thạnh và phường Bình Thuận), điểm cuối tại nút giao với cao tốc CT.02 đoạn Gia Nghĩa – Buôn Ma Thuột (dự kiến).

Tuyến đi qua 13 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 54.897 tỉ đồng.

Phương án 2: Chiều dài tuyến khoảng 153,6km, có điểm đầu Km0+00, giao với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (lý trình CT.01 khoảng Km198+600, tại xã Hồng Sơn), điểm cuối tại nút giao với cao tốc CT.02 đoạn Gia Nghĩa – Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Tuyến đi qua 13 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 73.385 tỉ đồng.

Tuyến cao tốc này là tuyến đường mở cửa Tây Nguyên ra biển.

Để có cơ sở hoàn thiện, lựa chọn, đề xuất phương án tuyến tối ưu để bổ sung tuyến cao tốc vào quy hoạch tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành có liên quan nghiên cứu và có ý kiến gửi Sở Xây dựng trước ngày 25-2.

Rút ngắn đường ra biển

Theo báo cáo cuối kỳ của đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (TP.HCM), có thể nhận thấy phương án 1 có chiều dài tuyến ngắn hơn phương án 2.

Do đó, rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản, khoáng sản từ vùng Tây Nguyên ở phía Tây ra cảng đường thủy ở phía Đông (cảng Phan Thiết, cảng Lagi, cần nâng cấp QL55 khoảng 27Km từ CT.01 đến cảng Lagi); ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam (ga Phan Thiết). Tổng mức đầu tư dự kiến thấp hơn phương án 2.

Các hướng tuyến điều chỉnh.

Ngoài ra, hướng tuyến phương án 1 tăng khả năng phát triển đô thị khu vực Bảo Lộc do có điều kiện địa hình thuận lợi hơn so với địa hình khu vực Di Linh của phương án 2. Vì vậy, đơn vị đề xuất chọn phương án 1 để nghiên cứu, triển khai các bước tiếp theo.

Đây là giải pháp cho thấy một tư duy đầu tư tỉnh táo, không chạy theo đường dài mà chọn đường thông minh; không phô trương quy mô mà đặt trọng tâm vào hiệu quả. Tuyến cao tốc này vì thế không chỉ nối các vùng miền mà nối cả khát vọng đưa Lâm Đồng ra biển lớn, đi xa hơn và bền vững hơn.