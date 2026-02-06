Mất 3,5 lượng vàng, bất ngờ phát hiện con dâu là thủ phạm 06/02/2026 10:51

(PLO)- Từ tin báo mất trộm 3,5 lượng vàng trị giá khoảng 600 triệu đồng, Công an phường Hồng Ngự đã làm rõ người thực hiện hành vi là con dâu của bị hại.

Ngày 6-2, thông tin từ Công an phường Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), cho biết đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ xử lý Huỳnh Thị Thùy Trang (32 tuổi, ngụ khóm An Thành, phường Hồng Ngự) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 2-2, Công an phường Hồng Ngự tiếp nhận nguồn tin trình báo của bà NTN (65 tuổi, phường Hồng Ngự) về việc bị mất trộm tài sản trong gia đình. Theo nội dung trình báo, số tài sản bị mất gồm 3,5 lượng vàng 9999, với tổng trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Huỳnh Thị Thùy Trang cùng với số tiền 114 triệu đồng được thu hồi. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Ngự đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cùng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan nhằm làm rõ vụ việc

Quá trình điều tra, xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Huỳnh Thị Thùy Trang, con dâu của bà N là người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Tại cơ quan Công an, Trang đã thừa nhận hành vi trộm cắp 3,5 lượng vàng 9999 của mẹ chồng

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Hồng Ngự đã phối hợp Tổ công tác số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tiến hành thu hồi số tiền 114 triệu đồng có liên quan để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được Công an phường Hồng Ngự tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.