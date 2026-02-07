Một nhân viên tuần đường sắt tử vong khi đang làm nhiệm vụ 07/02/2026 10:51

(PLO)- Nhân viên tuần đường thiệt mạng ngay tại cung đường tuần tra hàng ngày của mình trên tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Khoảng 0 giờ 40 phút rạng sáng 7-2, tại km 1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một nhân viên tuần đường tử vong.

Đoạn đường sắt Bắc - Nam xảy ra vụ tai nạn.

Thời điểm trên, tàu khách SE2 lưu thông hướng Nam – Bắc do lái tàu L.H.T (trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, bất ngờ va chạm với một người đi bộ trên đường ray.

Nạn nhân là ông N.V.P (35 tuổi, trú thôn Tân Quang, xã Tân Lập). Ông P là nhân viên tuần tra đường sắt thuộc cung Sông Phan – Công ty Đường sắt Sài Gòn.

Điều đau xót là ông P gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ trên chính tuyến đường mình phụ trách.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận tin báo, Tổ CSGT khu vực Hàm Tân (thuộc Trạm CSGT Hàm Tân, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp cùng Công an xã Tân Lập bảo vệ hiện trường, điều tra ban đầu.

Nạn nhân được đưa về gia đình lo hậu sự

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.