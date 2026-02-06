Công an TP.HCM triệt phá 'liên minh' 120 công ty mua bán hóa đơn hàng ngàn tỉ đồng 06/02/2026 16:50

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra "liên minh" gồm 120 doanh nghiệp và công ty “ma” tại tỉnh Bình Dương (cũ) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng ngàn tỉ đồng.

Ngày 6-2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng về hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Theo Công an TP.HCM, qua nắm tình hình và áp dụng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ xuất hiện nhiều nhóm thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép.

Do không có hóa đơn đầu vào hợp pháp, các nhóm này lập khoảng 70 công ty để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) điều hành.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam với Trương Thị Hồng. Ảnh: CA

Các công ty “ma” này đã xuất khống hàng nghìn hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp thép với tổng trị giá hàng ngàn tỉ đồng. Trước tính chất nghiêm trọng, Phòng PC03 đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 9-2025 đến tháng 11-2025, Trương Thị Hồng thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ). Công ty này do Hà Đức Anh đứng tên giám đốc, được Hồng thuê với lương 10 triệu đồng/tháng.

Trương Thị Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống cho hàng hóa mua từ các cá nhân không có chứng từ. Tổng giá trị hóa đơn hơn 34 tỉ đồng (gồm gần 3,1 tỉ đồng thuế GTGT). Số hóa đơn này được Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (phường Hòa Lợi, TP.HCM) sử dụng kê khai thuế đầu vào.

Để hợp thức hóa nguồn hàng, Hồng tiếp tục mua hàng trăm hóa đơn GTGT của Công ty Vạn An Phát và Công ty Tiến Long do Phạm Thị Ánh điều hành với tổng giá trị hơn 33,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23-1-2026, Phòng PC03 đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng và thu hồi số tiền bất chính. Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan.