Khởi tố nhóm người có hành vi thô bạo với phụ nữ mang bầu 8 tháng 05/02/2026 19:18

(PLO)- Nhóm người này vào phòng nghỉ riêng của chị B để quay phim và xử sự thô bạo với phụ nữ đang mang bầu tháng thứ 8.

Ngày 5-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã khởi tố ba bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng khi xông vào phòng nghỉ riêng của một người phụ nữ đang mang bầu để hành xử thô bạo.

Ba người bị khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Nguyễn Minh Thảo (49 tuổi), Võ Phi Long (37 tuổi), cùng trú tại xã Trường Ninh và Trần Đình Dương (37 tuổi, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 8-1, chị T.T.B (xã Ninh Châu) đến tại phòng nghỉ của chồng ở bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu.

Tại đây, Nguyễn Minh Thảo, Võ Phi Long và Trần Đình Dương đã xông vào trong và có hành vi chửi bới, to tiếng. Đồng thời, sử dụng điện thoại quay video, cản trở hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý, nhóm này còn có hành vi thô bạo đối với chị T.T.B khi chị đang mang thai tháng thứ 8.

Thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Võ Phi Long về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị nhận thấy những người này có sự phân công nhiệm vụ cụ thể như người quay video, người cản trở xe ô tô chở cát, người tìm sổ ghi chép mua bán cát… có dấu hiệu có tổ chức.

Trước đó, ngày 21-3-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thảo về hành vi chống người thi hành công vụ và TAND tỉnh Quảng Bình (cũ) tuyên phạt 6 tháng tù.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra và lập hồ sơ xử lý theo quy định.