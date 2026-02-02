Công an mời làm việc 23 học sinh nhảy múa theo tiếng còi xe tải 02/02/2026 16:43

(PLO)- Cơ quan công an đã làm việc với các học sinh và phụ huynh để uốn nắn, nhắc nhở nhằm tránh tái phạm.

Ngày 2-2, Công an xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã mời 23 học sinh trên địa bàn lên làm việc. Nhóm học sinh này đã ra đường nhảy múa với xe tải rồi quay video đăng lên mạng xã hội.

Qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, công an xã phát hiện một tài khoản TikTok thường xuyên đăng tải video nhiều học sinh ra đường nhảy múa với xe tải để nhận hiệu ứng còi phản hồi theo điệu nhạc.

23 em học sinh thuộc Trường THCS trên địa bàn xã và phụ huynh được công an mời lên làm việc.

Công an xác định những video này được quay trên các tuyến đường chính đi qua xã Phong Nha nên tiến hành xác minh tài khoản.

Công an xã Phong Nha đã mời 23 học sinh liên quan trong video cùng chủ tài khoản TikTok lên làm việc. Nhóm học sinh này đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn xã.

Tài khoản đăng tải cũng được Công an xã Phong Nha yêu cầu xóa video, hình ảnh kêu gọi ra đường nhảy múa với xe tải.

Sau khi được giải thích, các học sinh và phụ huynh đã hiểu rõ sự nguy hiểm từ hành động trên nên cam kết không tái phạm. Công an xã Phong Nha cũng tổ chức cho các em dọn dẹp vệ sinh tại điểm công cộng để giáo dục, răn đe.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã cảnh báo về tình trạng học sinh xuống đường nhảy múa, gây mất an toàn giao thông.

Công an xã Phong Nha khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm đến con em nhiều hơn. Đồng thời, đề nghị các tài xế không phản hồi tiếng còi theo điệu nhạc để tránh tình trạng này tái diễn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.