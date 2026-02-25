Thanh niên quay clip nhạy cảm ép người yêu cũ quan hệ tình dục 25/02/2026 19:03

Ngày 25-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Điện Bàn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tham mưu cơ quan điều tra tạm giữ hình sự đối với NVN (20 tuổi, ngụ xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cưỡng dâm.

Công an tạm giữ N về hành vi cưỡng dâm. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, chiều 24-2, Công an phường Điện Bàn kiểm tra một căn phòng tại nhà nghỉ N ở phường Điện Bàn thì bắt quả tang N đang thực hiện hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục đối với chị LTX (19 tuổi, ngụ phường Điện Bàn).

Bước đầu N khai cuối năm 2023 có quan hệ tình cảm với chị X và có nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục. N đã lén quay lại các video nhạy cảm trong quá trình quan hệ.

Sau khi chia tay, từ đầu tháng 2-2026, nhằm mục đích tiếp tục quan hệ tình dục, N nhiều lần đe dọa sẽ đăng tải các video lên mạng xã hội, gửi cho gia đình nạn nhân nếu không đồng ý gặp mặt chị X.

Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân, gia đình, chị X phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của N.

Công an xác định bằng thủ đoạn đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm, N đã hai lần ép buộc chị X quan hệ tình dục trái ý muốn. Chiều 24-2, khi N tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng ép tại nhà nghỉ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Công an thu giữ tang vật tạm giữ gồm một điện thoại di động của N nghi dùng để lưu giữ các video nhạy cảm cùng một số vật chứng liên quan.