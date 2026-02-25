Thương tâm người đàn ông tử vong do bị lật thuyền độc mộc khi đánh cá 25/02/2026 18:36

(PLO)- Trong lúc quăng lưới, thuyền bất ngờ bị lật khiến ông K rơi xuống nước và tử vong.

Ngày 25-2, UBND xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền nói trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông AK (31 tuổi, trú xã Ngọc Bay) sử dụng thuyền độc mộc đi đánh cá trên sông. Trong lúc quăng lưới, thuyền bất ngờ bị lật khiến ông K rơi xuống nước và mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông K.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Sau hơn 40 phút, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.