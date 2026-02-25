Quảng Ngãi bác tin đồn 2 cháu bé bị bắt cóc 25/02/2026 18:32

(PLO)- Mạng xã hội lan truyền bài viết nói hai cháu bé bị bắt cóc. Thực tế, hai bé đang được ông bà nuôi, đang đi học bình thường.

Ngày 25-2, Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp chính quyền địa phương xác minh người đăng tải thông tin sai sự thật về việc hai cháu bé bị bắt cóc lan truyền trên mạng xã hội.

Bài đăng sai sự thật về vụ hai cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng cùng ngày, nhiều tài khoản Facebook chia sẻ bài viết với nội dung cho rằng hai cháu HVĐ và HVM (trú xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) bị bắt cóc hơn ba ngày, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang trong cộng đồng.

Ngay khi nắm bắt vụ việc, Công an xã Bờ Y đã vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy hai cháu vẫn đang đi học tại một trường mẫu giáo trên địa bàn xã và không có dấu hiệu bị mất tích hay bị bắt cóc như nội dung đăng tải.

Hai cháu bé đang đi học mẫu giáo tại một trường trên địa bàn.

Theo công an, đơn vị chưa tiếp nhận trình báo nào về việc hai cháu bé mất tích. Qua xác minh, hiện hai cháu được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa đi học bình thường.

Đại diện Công an xã Bờ Y cho biết bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình nên hai cháu được ông bà nội chăm sóc. Thông tin cho rằng hai cháu mất tích là không đúng sự thật. Cơ quan công an đang liên hệ với bố mẹ các cháu để làm rõ và xử lý nội dung đăng tải sai sự thật theo quy định.

Công an xã Bờ Y khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Thận trọng khi tiếp nhận thông tin nhằm tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.