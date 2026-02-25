Yêu cầu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng hoàn trả hơn 20 tỉ đồng học phí cho người học 25/02/2026 12:25

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM kết luận việc tạm thu học phí của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng không đúng quy định và yêu cầu khẩn trương hoàn trả hơn 20,4 tỉ đồng học phí cho hơn 2.000 người học.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành thông báo điều chỉnh, cập nhật kết quả kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. Văn bản này thực hiện trên cơ sở rà soát các nội dung giải trình của nhà trường sau thông báo kiểm tra ban hành hồi tháng 9-2025.

Theo thông báo, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP.HCM. Tại thời điểm hiện nay, trường chưa có hiệu trưởng, do một phó hiệu trưởng phụ trách điều hành chung là ông Đinh Văn Đệ. Tổng số viên chức, người lao động đang làm việc là 324 người, trong đó có 203 nhà giáo cơ hữu và 144 nhà giáo thỉnh giảng.

Về thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung thực hiện đúng quy định, như việc thành lập tổ xác minh, quá trình tuyển dụng, nghỉ hưu của một số cá nhân và việc xử lý kỷ luật viên chức đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục hiện hành. Việc điều chuyển nhân sự trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy được xác định là phù hợp với quy định.

Tuy nhiên, thông báo cũng nêu rõ nhiều tồn tại, hạn chế.

Giảng viên dạy vượt quá định mức giờ giảng trong nhiều năm

Theo nội dung thông báo, quy chế tổ chức và hoạt động của trường chưa cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật mới; trường chưa ban hành quy định về tiếp công dân theo quy định của Thanh tra Chính phủ; chưa ban hành quy chế làm việc của Ban Giám hiệu. Ngoài ra, việc ký hợp đồng thỉnh giảng với giáo viên cơ hữu của trường là chưa đúng quy định của Luật Giáo dục.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra xác định tình trạng phân công giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng diễn ra trong nhiều năm học. Riêng năm học 2022-2023, có 117 giảng viên giảng dạy vượt định mức với tổng số hơn 40.700 giờ; năm học 2023-2024 có 76 giảng viên vượt định mức với gần 16.900 giờ.

Bên cạnh đó, việc phân công giảng dạy môn Kỹ năng mềm cho một số nhà giáo không có trình độ chuyên môn phù hợp cũng được xác định là chưa đúng quy định. Thông báo liệt kê rõ các trường hợp cụ thể, kèm theo thông tin về trình độ chuyên môn và chứng chỉ liên quan của từng cá nhân.

Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Về công tác cán bộ, Sở GD&ĐT TP.HCM kết luận quy trình, thủ tục bổ nhiệm chức vụ quản lý đối với một số trường hợp chưa đúng quy định, từ căn cứ pháp lý áp dụng, thành phần hồ sơ bổ nhiệm đến việc quy hoạch cán bộ.

Thông báo cũng nêu rõ tồn tại liên quan đến việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ chưa được thẩm định, công nhận theo quy định đối với một số trường hợp; đồng thời xác định nhà trường chưa thực hiện đầy đủ việc thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ trước khi ký hợp đồng làm việc.

Đối với nội dung phản ánh về tổ chức thi, công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh theo bài thi TOEIC, đoàn kiểm tra cho biết nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra đánh giá năng lực. Kết quả thi được gửi về trường dưới dạng bảng điểm tổng hợp để làm căn cứ công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên.

Chậm trả học phí cho người học hơn 20 tỉ đồng

Liên quan đến công tác quản lý tài chính, Sở GD&ĐT TP.HCM kết luận việc tạm thu học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí trong nhiều năm học là không đúng quy định. Việc hoàn trả tiền miễn, giảm học phí chưa được thực hiện kịp thời, dẫn đến số tiền còn tồn đến cuối tháng 3-2025 lên tới hơn 20,4 tỉ đồng của hơn 2.000 người học.

Thông tin số tiền tạm thu từ người học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Ngoài ra, trường chưa nộp toàn bộ số thu học phí vào Kho bạc Nhà nước theo quy định; việc theo dõi, hạch toán và thuyết minh số liệu liên quan đến khoản tạm thu, hoàn trả học phí trong báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính chưa đầy đủ.

Về quản lý, sử dụng tài sản công, kết luận kiểm tra chỉ rõ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thực hiện cho thuê tài sản công chưa đúng hình thức, chưa được phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo quy định. Một số hoạt động cho thuê như giữ xe, căn tin, sân bóng, phòng học, ký túc xá được thực hiện khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Ngoài ra, nhiều khoản thu từ các hợp đồng liên kết, hợp tác, cung cấp dịch vụ chưa được ghi nhận doanh thu theo đúng quy định về kế toán, tài chính. Một số hợp đồng hợp tác trong đào tạo, dịch vụ phục vụ người học chưa được theo dõi, hạch toán đầy đủ.

Sai phạm trong tuyển sinh, đào tạo, thi và công nhận tốt nghiệp

Đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở GD&ĐT TP.HCM kết luận công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, xét và công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM còn nhiều nội dung chưa đúng quy định.

Cụ thể, có trường hợp tổ chức đào tạo trước khi ban hành quyết định công nhận trúng tuyển; hồ sơ tuyển sinh của người học không đầy đủ; quyết định trúng tuyển và quyết định thành lập lớp được ban hành không đúng trình tự. Một số lớp đào tạo liên thông tuyển sinh không đúng đối tượng, không đảm bảo điều kiện về trình độ đầu vào.

Trong quá trình đào tạo, nhà trường tổ chức giảng dạy không đúng chương trình đã ban hành; thời gian đào tạo không đảm bảo theo quy định; xét miễn học một số môn chung không đúng quy định. Việc tổ chức thi, chấm thi, xét tốt nghiệp còn nhiều sai sót về quy trình, hồ sơ, biên bản; có trường hợp xét và công nhận tốt nghiệp khi người học chưa đủ điều kiện theo quy định.