Phiếu học tập ‘lạ’ của học sinh TP.HCM: Dọn nhà, đọc sách và quản lý tiền lì xì 14/02/2026 15:08

(PLO)- Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều và Trường Tiểu học Đặng Trần Côn sẽ thực hiện những phiếu học tập đặc biệt.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận đã nhận phiếu học tập với chủ đề "Tết đến việc hay - cả nhà sum vầy".

Phiếu học tập của học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: TN

Theo đó, từ ngày 12-2 đến 20-2, mỗi học sinh sẽ thực hiện các việc làm phù hợp như phụ ba mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa; đọc sách mỗi ngày; giữ vệ sinh môi trường; thực hiện an toàn giao thông. Các em cũng được hướng dẫn quản lý tiền lì xì hợp lý và chia sẻ, giúp đỡ người thân.

Sau mỗi việc làm, học sinh tự đánh giá vào phiếu, viết ngắn gọn cảm nhận hoặc bài học rút ra. Phụ huynh cũng sẽ ghi lời nhận xét cho con em mình.

Ngoài ra, trường khuyến khích học sinh cùng gia đình ghi lại hình ảnh, video về các hoạt động để đăng tải trên Fanpage trường từ ngày 20 đến 22-2.

Bà Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng cho biết thông qua phiếu học tập, các em biết phụ giúp ba mẹ dọn nhà, trang trí cành mai, cành đào và thực hành những lời chúc tốt đẹp.

“Mong muốn lớn nhất của tôi là kết hợp kiến thức sách vở với trải nghiệm thực tiễn. Tết là dịp để các con học về sự hiếu thảo, lòng biết ơn và văn hóa nguồn cội tự nhiên nhất”, bà Thoa nói.

Phiếu bài tập lớp 2/1 của học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội. Ảnh: NTCC

Tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, cô Năng Xuân Hoàng Nhi cũng hướng dẫn học sinh thực hiện phiếu bài tập đặc biệt. Trên phiếu ghi những nhiệm vụ nhỏ nhưng ý nghĩa như: Chúc Tết ông bà, đọc vè hoặc hát về mùa xuân, tự gấp mền gối, dọn góc học tập.

Đáng chú ý, phiếu này có phần nhận xét của phụ huynh với các mức độ: Hoàn thành tốt, hoàn thành hoặc chưa hoàn thành.

Theo cô Hoàng Nhi, hoạt động này giúp học sinh gắn kết với người thân, cảm nhận không khí Tết và học cách chia sẻ việc nhà. Khi giáo viên phát phiếu, ba mẹ sẽ quan tâm, nhắc nhở và đồng hành cùng con.

Ngay sau kỳ nghỉ, học sinh sẽ chia sẻ trải nghiệm trước lớp. Phần thưởng không nặng giá trị vật chất nhưng là lời động viên khi các em hoàn thành "nhiệm vụ" đặc biệt này.

Thầy Nguyễn Trường Giang cùng với học trò của mình. Ảnh: NTCC

Tương tự, thầy Nguyễn Trường Giang, đồng nghiệp của cô Nhi cũng khuyến khích học sinh thực hiện bài tập trải nghiệm Tết với ba hành trình.

Hành trình đầu tiên là "chiến sĩ nhí sẵn sàng đón Tết". Học sinh tự dọn tủ đồ, sắp xếp góc học tập, chuẩn bị vật dụng cá nhân và giúp người thân việc nhà.

Hành trình thứ hai là "Vui xuân". Các em được hướng dẫn kỹ năng ứng xử văn minh như cảm ơn khi nhận lì xì, không mở bao lì xì ngay khi nhận.

Hành trình cuối cùng là "chào đón năm mới". Học sinh nhìn lại những điều làm được trong năm cũ, đặt ra mục tiêu cho năm mới.

"Những hoạt động này giúp các em tạm rời xa thiết bị điện tử, biết quan tâm và gần gũi hơn với ông bà, ba mẹ", thầy Giang nói.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, lịch nghỉ Tết cố định của học sinh từ 12-2 đến 22-2. Tuy nhiên, Sở cho phép các cơ sở giáo dục linh động thời gian nghỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên, tổng thời gian không quá 2 tuần.