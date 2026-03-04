Đề Văn học sinh giỏi lớp 12: Giá trị con người trong thời đại AI 04/03/2026 13:11

(PLO)- Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đề Văn học sinh giỏi lớp 12 tại TP.HCM đặt ra những giá trị cốt lõi và niềm kiêu hãnh làm người mà AI không thể thay thế.

Sáng nay, kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 tại TP.HCM đã diễn ra với 9.082 thí sinh tham dự. Trong đó, khu vực 1 có 6.781 thí sinh, khu vực 2 có 1.159 và khu vực 3 có 1.142 thí sinh.

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong các môn thi, đề Văn gây chú ý khi đề cập đến những vấn đề thời sự.

Nguyễn Cao Toàn, học sinh Trường THPT Đa Phước, xã Hưng Long, cho biết đề thi gồm hai câu.

Câu 1 (nghị luận xã hội) sử dụng hai ngữ liệu. Cụ thể, bài viết "Kiếp nạn công nghệ: Phải chứng minh mình là người" (báo Tuổi Trẻ ngày 16-5-2024) và "Ngày xuân nói chuyện con người" (báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 17-1-2009).

Đề đưa ra ba yêu cầu: phân tích nhan đề "Tôi là một con người đây mà", góc nhìn người trẻ; nêu giá trị tạo nên con người đích thực từ hai ngữ liệu và chọn một giá trị trong hoặc ngoài ngữ liệu để bàn luận về ý nghĩa của niềm kiêu hãnh làm người.

Cao Toàn nhận định: "Câu 1 khá khó vì yêu cầu triển khai ba luận điểm khác nhau, nếu không đọc kỹ rất dễ lạc đề. Tuy nhiên, chủ đề này lại tạo nhiều cảm hứng vì gắn liền với sự phát triển của công nghệ AI hiện nay".

Toàn chọn bàn luận về các giá trị như đạo đức, sự suy nghĩ, biết lo lắng và những lời cảm ơn, xin lỗi. "Em tin rằng chính những giá trị này khiến AI không thể thay thế được con người" - nam sinh nói.

Ở câu 2 (nghị luận văn học), đề bài sử dụng bài thơ "Bom và Trăng" của Chế Lan Viên. Thí sinh được yêu cầu phân tích nội dung, nghệ thuật của tác phẩm, từ đó bàn luận về cách thức giúp "con người người hơn". Theo Toàn, câu hỏi này vừa sức, không quá đánh đố.

Em Lê Nguyễn Thúy Vy, học sinh Trường THPT Phong Phú, xã Bình Hưng đánh giá đề thi có độ phân hóa cao và gần gũi thực tiễn.

Cụ thể, ở câu nghị luận xã hội, đề bài cung cấp hai đoạn tư liệu. Trong đó, một đoạn đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI) và một đoạn nói về nhân cách con người.

Từ đó, thí sinh được yêu cầu trình bày quan điểm về giá trị đích thực của con người và tạo nên sự kiêu hãnh làm người. Thí sinh có thể chọn phân tích dựa trên ngữ liệu hoặc tự sáng tạo thêm các khía cạnh mới.

Thúy Vy tập trung vào sự khác biệt giữa con người và máy móc: "Giá trị thật sự của con người nằm ở cảm xúc, sự đồng cảm và thấu hiểu. Đây là những yếu tố cốt lõi mà AI không thể thay thế".

Nữ sinh đánh giá câu nghị luận xã hội hấp dẫn vì AI đang là vấn đề hot. Trong khi đó, phần nghị luận văn học có phần thử thách hơn. "Em cảm thấy hơi khó vì chưa từng đọc qua bài thơ này trước đó, đòi hỏi bản thân phải tự suy luận và cảm nhận trực tiếp tại phòng thi" - Thuý Vy bộc bạch.

Đối tượng tham dự kỳ thi là học sinh lớp 12 có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2025-2026 từ khá trở lên và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi. Sở GD&ĐT lưu ý học sinh trong đội tuyển chính thức dự thi cấp quốc gia không tham gia kỳ thi này. Học sinh các trường chuyên và trường có lớp chuyên đều phải tham dự.

Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ, Công nghệ thi bằng hình thức tự luận trong 120 phút. Riêng môn Tin học thi lập trình trên máy tính.

Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) theo từng môn thi.

Tỉ lệ giải đối với môn thi: 5% giải nhất, 20% giải nhì và 35% giải ba trên tổng số học sinh dự thi.