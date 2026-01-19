TP.HCM dẫn đầu cả nước về số giải học sinh giỏi quốc gia 19/01/2026 16:07

Ngày 19-1, Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia với 288 em, xếp thứ hai là Ninh Bình với 238 giải, tiếp đó là Phú Thọ với 229 giải, Hải Phòng với 208 giải và Hà Nội với 207 giải.

Kết quả chi tiết kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tại đây. Đề thi và đáp án 13 môn thi học sinh giỏi quốc gia tại đây.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về số giải học sinh giỏi quốc gia. Ảnh minh hoạ: TT

Thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3-2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn toán từ 26 điểm trở lên, vật lí từ 23,25 điểm trở lên, hóa học từ 26,375 điểm trở lên, sinh học từ 25 điểm trở lên và tin học từ 24,79 điểm trở lên.