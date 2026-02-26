Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mở 10 ngành mới, đổi cách tính điểm xét tuyển 26/02/2026 10:40

(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) dành đến 99% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển tổng hợp, còn lại là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng.

Sáng 26-2, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố thông tin tuyển sinh bậc ĐH chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Theo đó, năm 2026, Trường ĐH Bách khoa dự kiến tuyển sinh 44 ngành đào tạo bậc ĐH chính quy với tổng chỉ tiêu 5.685 sinh viên. Bên cạnh các ngành đang đào tạo, trường dự kiến mở thêm 10 ngành học hoặc chương trình mới, liên quan nhiều đến lĩnh vực kỹ thuật như kỹ thuật dầu khí, địa chất, đường sắt...

Về phương thức tuyển sinh, trường tiếp tục áp dụng hai phương thức xét tuyển. Thứ nhất là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm 2026, chiếm khoảng 1% đến 5% tổng chỉ tiêu. Thứ hai là phương thức xét tuyển tổng hợp, được xác định là phương thức chủ đạo, chiếm từ 95% đến 99% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay.

Phương thức xét tuyển tổng hợp đánh giá thí sinh theo thang điểm 100, dựa trên ba thành phần gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm học lực được tính từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT, với các tỷ trọng lần lượt là 70%, 20% và 10%. Điểm thi đánh giá năng lực được quy đổi về thang điểm 100, trong đó điểm môn toán được nhân đôi.

Đối với các thí sinh không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như SAT, ACT, IB, A-Level, thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc đăng ký các chương trình chuyển tiếp quốc tế, trường sẽ quy đổi điểm phù hợp về thành phần điểm năng lực, bảo đảm quyền lợi cho người học.

Điểm cộng trong xét tuyển tổng hợp được áp dụng cho thí sinh có thành tích đặc biệt, với mức tối đa 10 điểm theo thang điểm 100. Điểm ưu tiên được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT với mức tối đa 9,17 điểm. Riêng thí sinh đăng ký chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế, cách tính điểm học lực sẽ có điều chỉnh riêng cho từng đối tượng và không áp dụng điểm cộng cũng như điểm ưu tiên.

Những điểm mới trong tuyển sinh và cách tính điểm của Trường ĐH Bách khoa.

So với năm trước, phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 có một số điều chỉnh quan trọng. Đáng chú ý, điểm môn toán được nhân đôi trong tất cả thành phần dùng để tính điểm học lực, bao gồm điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học tập THPT.

Trường hợp thí sinh có sự thay đổi tổ hợp môn xét tuyển trong các năm học THPT, trường sẽ sử dụng kết quả học tập của môn học khác gần với lĩnh vực thay thế, với điều kiện môn học này thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký. Ngoài ra, thang quy đổi điểm từ các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như SAT cũng được điều chỉnh theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm 2026.

Trường ĐH Bách khoa cũng lưu ý, theo quy chế hiện hành, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến và các chương trình chuyển tiếp quốc tế, thí sinh cần đáp ứng chuẩn tiếng Anh đầu vào tương đương IELTS Academic từ 6.0 trở lên. Trường hợp đạt IELTS Academic 5.5, thí sinh có thể được xem xét tạm đạt chuẩn và phải bổ sung chứng chỉ đạt yêu cầu trước thời điểm nhập học.