Trường Phổ thông Năng khiếu công bố lịch thi và chỉ tiêu vào lớp 10 18/03/2026 10:38

(PLO)- Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 595 học sinh lớp 10 tại 2 cơ sở. Kỳ thi dự kiến diễn ra ngày 23 và 24-5.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa thông báo về kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Học sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Năm học 2026 - 2027, Trường tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng dự thi là học sinh tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức Khá trở lên.

Chỉ tiêu lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu được phân bổ như sau:

- Cơ sở An Đông (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, tổ chức theo hình thức học 02 buổi/ngày không có bán trú) gồm 07 lớp chuyên: Toán (01 lớp), Tin học (01 lớp), Vật lý (01 lớp), Hóa học (01 lớp), Sinh học (01 lớp), Tiếng Anh (01 lớp) và Ngữ văn (01 lớp).

Tổng chỉ tiêu: 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Các lớp chuyên học tại Cơ sở An Đông sẽ chú trọng đào tạo kiến thức sâu về môn chuyên, nâng cao năng lực tư duy logic, kết hợp với các hoạt động giáo dục STEM, AI, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp trong định hướng thành chuyên gia trong một ngành cụ thể liên quan đến môn học.

- Cơ sở Đông Hòa (địa điểm học: Khu đô thị ĐHQG-HCM, tổ chức theo hình thức học 02 buổi/ngày có bán trú) gồm 10 lớp chuyên: Toán (02 lớp), Tin học (01 lớp), Vật lý (01 lớp), Hóa học (01 lớp), Sinh học (01 lớp), Tiếng Anh (02 lớp) và Ngữ văn (02 lớp).

Tổng chỉ tiêu: 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Các lớp chuyên tại đây chú trọng đào tạo năng lực tư duy liên ngành (LN) với nền tảng môn chuyên trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ và lĩnh vực Khoa học xã hội kết hợp với các hoạt động trải nghiệm để định hướng nghề nghiệp liên quan.

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 04 bài thi, trong đó, 3 bài thi môn không chuyên ( Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn sau: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 môn chuyên.

Trường hợp đăng ký 02 môn, thí sinh cần phải chọn 01 môn thuộc Nhóm 1 và 01 môn thuộc Nhóm 2 (thí sinh không được đăng ký 02 môn chuyên thuộc cùng một nhóm), cụ thể: Nhóm 1: Toán - Ngữ văn; Nhóm 2: Tiếng Anh - Vật lý - Hóa học - Sinh học - Tin học.

Bài thi môn không chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Bài thi môn chuyên là tự luận. Riêng môn Tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến tại Cổng đăng ký tuyển sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu theo đường link: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/.

Thời gian đăng ký: Từ 08g00 ngày 04-5-2026 đến 17g00 ngày 10-5-2026 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

Thí sinh cần đóng các khoản chi phí theo mức thu dưới đây để phục vụ công tác tổ chức thi và xét tuyển vào Trường Phổ thông Năng khiếu, cụ thể: Chi phí tổ chức thi: 150.000 đ/môn thi; Chi phí đăng ký nguyện vọng: 50.000 đ/mỗi nguyện vọng đăng ký.

-Thanh toán qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Nhà trường tại Cổng đăng ký tuyển sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu theo đường link: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/. Thí sinh lưu ý không thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào khác.

Các trường hợp không đóng phí khi kết thúc ngày cuối cùng của hạn đăng ký được xem như thí sinh không đăng ký thi tuyển.

Các lưu ý về giấy báo thi. Từ ngày 20-5 đến ngày 22-5-2026, thí sinh đăng nhập vào tài khoản đã dùng để đăng ký thi và xét tuyển để in “Giấy báo thi” và xem số báo danh, địa điểm thi, phòng thi,…