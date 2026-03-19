Thông báo tuyển sinh Khóa 15: Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Luật bằng tiếng Pháp 19/03/2026 12:35

(PLO)- Chương trình liên kết đào tạo quốc tế, thời gian học 1 năm, cấp bằng Thạc sĩ Luật do Trường ĐH Bordeaux (Pháp) cấp.

Thời gian đào tạo: 1 năm, học vào các buổi tối thứ hai đến thứ sáu (18h-21h) và ngày thứ bảy.

Bằng cấp: Bằng Thạc sĩ luật chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh do trường Đại học Bordeaux (CH Pháp) cấp. Bằng có giá trị quốc tế.

Các trường tham gia liên kết: ĐH Luật TP.HCM, ĐH Jean Moulin Lyon 3, ĐH Bordeaux, ĐH Toulouse Capitole.

Học tại: Trường ĐH Luật TP.HCM, cơ sở 02 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Đối tượng tuyển sinh: Cử nhân ngành Luật, tiếng Pháp DELF B2.

Hồ sơ đăng ký tại Website: https://dtqt.hcmulaw.edu.vn. Hạn cuối nhận hồ sơ: 15-7-2026. Dự kiến khai giảng: 9-2026. Liên hệ: Ms. Phương - Phòng A101 Trường ĐH Luật TP.HCM – 02 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu ĐT: (08) 3940.0989 (nhánh:120)/ 0913 115 078, email: ntkphuong@hcmulaw.edu.vn