Xây mới 121 trường nội trú, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền 18/03/2026 16:15

(PLO)- 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới được khởi công với tổng vốn khoảng 30.000 tỉ đồng, góp phần cải thiện điều kiện học tập, thu hẹp chênh lệch giáo dục giữa các vùng miền.

Ngày 18-3, Bộ GD&ĐT thông tin về lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Giảm 19 trường so với đề xuất ban đầu

Bộ GD&ĐT cho biết so với tổng số 248 trường đề xuất ban đầu, thực tế giảm 19 trường do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh chưa có nhu cầu nội trú, nên không tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú. Cạnh đó, có địa phương tự bỏ ngân sách địa phương để xây dựng.

Trước đó, trong giai đoạn 1, chủ trương dự kiến thí điểm khởi công 100 trường trong năm 2025. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt huy động nhiều nguồn lực, thực tế đã có 108 trường được khởi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-8 năm nay.

Trong số này, 99 trường đầu tư bằng ngân sách trung ương, 1 trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP Hà Nội hỗ trợ.

Đặc biệt, Trường phổ thông nội trú cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn (Điện Biên) đã hoàn thành, khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31-1-2026.

Đối với các dự án tiếp theo, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp đề xuất của các tỉnh, thành phố để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các trường khởi công lần này trước ngày 30-8-2027, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028.

121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới được khởi công với tổng vốn khoảng 30.000 tỉ đồng, góp phần cải thiện điều kiện học tập, thu hẹp chênh lệch giáo dục giữa vùng khó khăn và thuận lợi. Ảnh minh hoạ: TT

Nhằm phát huy hiệu quả các trường sau khi hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng theo quy định, Bộ GD&ĐT cũng rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động, các cơ chế, chính sách đặc thù và xem xét, bố trí nguồn lực phù hợp.

Cụ thể, Bộ đã ban hành Thông tư 12/2026 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú. Thông tư quy định rõ về tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, đồng thời hướng dẫn các địa phương trong việc điều động, bố trí, đào tạo và bồi dưỡng nhằm bảo đảm trường lớp có đủ giáo viên đạt chuẩn.

Song song đó, Bộ cũng tham mưu và đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về chế độ, chính sách liên quan. Theo đó, đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trường nội trú này sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất trong khối các trường chuyên biệt.

Với cơ chế từ bố trí điều động, đào tạo bồi dưỡng đến đãi ngộ tài chính ở mức cao, các địa phương kỳ vọng sẽ thu hút được đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt. Cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà công vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình giáo viên cũng được Bộ xác định là giải pháp quan trọng nhằm thu hút, giữ chân giáo viên gắn bó lâu dài.

Khởi công đồng loạt 121 trường với nguồn vốn 30.000 tỉ đồng

Ngày mai 19-3, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn VNPT, Viettel và 17 tỉnh, thành phố tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấptiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Chương trình được triển khai tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới đất liền của 17 tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Đối với 121 trường dự kiến khởi công, tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất là khoảng 30.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỉ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỉ đồng.

Buổi lễ diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 17 tỉnh, thành. Trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo địa phương nơi có các công trình được khởi công.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo cho học sinh vùng biên giới, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường quốc phòng, an ninh.