Miễn học phí và xây 100 trường nội trú biên giới 01/01/2026 07:17

(PLO)- Năm qua, nhiều quyết sách về ưu tiên cho giáo dục đã được ban hành và thực thi.

Từ năm học 2025-2026, học sinh (HS) từ mầm non đến hết phổ thông công lập trên cả nước đã được miễn học phí. Song song đó, 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền cũng được đồng loạt khởi công xây dựng.

Miễn học phí: Quyết sách nhân văn

Ngày 22-8-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết xác định giáo dục là nhân tố quyết định tương lai dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026. Quốc hội sau đó đã thông qua Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và HS phổ thông.

Nghị quyết quy định miễn học phí cho người học tại các cơ sở giáo dục công lập. Với cơ sở dân lập, tư thục, Nhà nước hỗ trợ một phần học phí cho người học chương trình giáo dục phổ thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh xã miền núi Bát Mọt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính sách này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phụ huynh và các nhà trường, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Y Jút, tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh chính sách rất nhân văn và cần thiết.

Theo bà Nguyệt, điều kiện kinh tế của nhiều địa phương còn nhiều khó khăn, không chỉ riêng vùng miền núi mà ở nhiều nơi khác, nhất là sau những đợt thiên tai, bão lũ vừa qua, đời sống của nhiều gia đình HS bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, chính sách miễn học phí cho HS ở cả ba cấp học sẽ tạo điều kiện thuận lợi, góp phần khuyến khích và tạo động lực để HS tiếp tục đến trường.

Đồng quan điểm, ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương, tỉnh Nghệ An, cho rằng đây là quyết sách đặc biệt quan trọng và hợp lòng dân. Dù mức học phí không quá lớn đối với nhiều gia đình song với người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, chính sách này có ý nghĩa thiết thực trong việc giảm bớt gánh nặng và áp lực kinh tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tác động tích cực của chủ trương này thể hiện rất rõ khi được nhân dân hồ hởi đón nhận. Việc đón nhận không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất của khoản học phí được miễn, mà sâu xa hơn là cảm nhận về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục và đời sống dân sinh.

Bên cạnh đó, để chính sách miễn học phí thực sự phát huy đầy đủ tính nhân văn và ưu việt, theo ông Tuấn Anh, cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, tránh để xảy ra tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Việc miễn giảm một khoản học phí nhưng lại phát sinh nhiều khoản thu khác, đặc biệt là các khoản thu không phù hợp với mục tiêu giáo dục, sẽ làm giảm ý nghĩa của chính sách.

Xây 100 trường học nội trú ở các xã biên giới

Năm học này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành thông báo về việc đầu tư trường học nội trú tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng biên.

Trong giai đoạn đầu, Bộ Chính trị cho phép thí điểm xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025. Các trường phải đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật, quy mô và đủ cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt.

Ngày 9-11, lễ khởi công 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã đồng loạt diễn ra.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia R’vê được nâng cấp từ cơ sở Trường THCS Nguyễn Thị Định với tổng mức đầu tư 126,7 tỉ đồng. Công trình có quy mô hơn 990 HS, trong đó khoảng 240 em ở nội trú.

Ông Lê Đình Quý, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã biên giới Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk), ngôi trường mới giúp HS vùng biên có chỗ học tập tốt hơn, giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh khi hầu hết HS ở xã thuộc hộ nghèo, trong khi dân cư ở các thôn lại phân tán.

Ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt khởi công bốn trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cam kết tập trung nguồn lực để các công trình sớm hoàn thành, trở thành những ngôi trường kiểu mẫu.

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, nhận định chính sách miễn học phí cho HS và đầu tư xây dựng các trường phổ thông liên cấp ở xã biên giới là những chính sách đúng đắn, phù hợp với quan điểm lâu nay của Đảng về giáo dục là “quốc sách hàng đầu”.

Ông Vinh nhấn mạnh các chính sách này đảm bảo cơ hội bình đẳng về giáo dục, bảo vệ quyền được học tập của công dân theo Hiến pháp, đồng thời hỗ trợ các gia đình khó khăn, đặc biệt ở các vùng biên giới và hải đảo, nơi điều kiện cơ sở vật chất và kinh tế còn hạn chế.