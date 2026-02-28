PSG.TS Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 28/02/2026 12:43

(PLO)- PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 27-2.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 356 về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với ông Hoàng Minh Sơn.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: TT

Theo quyết định, điều động ông Hoàng Minh Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ GD&ĐT, giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Hoàng Minh Sơn đảm nhiệm quyền Bộ trưởng, kế nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trước đó, khi ông Sơn đang đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Kỹ sư Điện năm 1994, nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành điều khiển - tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Năm 2015, ông Sơn được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội và ngày 6-8-2020 là Chủ tịch Hội đồng trường.

Tháng 10-2020, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho tới nay.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn nhận bằng khen của Thủ tướng năm 2009, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2017 cùng các Bằng khen cấp Bộ năm 2006 và 2018.