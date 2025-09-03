Đại học Quốc gia Hà Nội có tân giám đốc 03/09/2025 14:38

Tại Quyết định 1885/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 3-9-2025. Ông Sơn đảm nhiệm thay vị trí của GS.TS Lê Quân vừa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Kỹ sư Điện năm 1994, nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành điều khiển - tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Năm 2015, ông Sơn được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội và ngày 6-8-2020 là Chủ tịch Hội đồng trường.

Tháng 10/2020, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho tới nay.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn nhận bằng khen của Thủ tướng năm 2009, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2017 cùng các Bằng khen cấp Bộ năm 2006 và 2018.