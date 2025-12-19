TP.HCM siết chặt an toàn trường học sau một số sự cố đáng tiếc 19/12/2025 16:11

(PLO)- UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn trường học.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc tăng cường đảm bảo an toàn trong và ngoài trường học cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục.

Thời gian qua, trên địa bàn TP xảy ra một số sự cố đáng tiếc như trẻ tử vong tại lớp mẫu giáo ở phường Phú Định; trẻ tiểu học tử vong khi tham gia hoạt động ngoại khóa.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở GD&ĐT TP.HCM chủ động phối hợp Sở Y tế tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên thể chất, nhân viên y tế trường học về kỹ năng phòng, chống và sơ cấp cứu đuối nước.

UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn. Sở GD&ĐT cần rà soát, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

UBND TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở thể thao có hoạt động bơi, lặn. Việc kiểm tra tập trung vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự chuyên môn và lực lượng cứu hộ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Y tế chỉ đạo các trạm y tế phối hợp ngành giáo dục tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho giáo viên. Đồng thời, các đơn vị bố trí nhân lực sẵn sàng hỗ trợ, xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố tại trường học hoặc trong các hoạt động ngoại khóa.

UBND TP cũng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức hoạt động khi đảm bảo an toàn và có sự đồng thuận của phụ huynh. Các đơn vị phối hợp bảo đảm điều kiện về y tế, an ninh trật tự, cứu nạn và cứu hộ.