Trường THPT 'khát' học sinh, phường kiến nghị ngừng xây thêm trường 07/01/2026 12:54

(PLO)- Trong khi trường THPT tại phường Long Bình không tuyển đủ chỉ tiêu, các bậc mầm non và tiểu học đang đối mặt với tình trạng quá tải trầm trọng, dẫn đến kiến nghị thay đổi công năng dự án xây mới.

Sáng 7-1, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM đã khảo sát tại Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng và làm việc với UBND phường Long Bình. Nội dung khảo sát thực trạng cơ sở vật chất trường, lớp; công tác quy hoạch mạng lưới giáo dục; việc bảo đảm chỉ tiêu về số lượng trường, lớp, sĩ số học sinh..

Nghịch lý tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Văn Tăng

Làm việc với đoàn, bà Trần Thị Thủy Tiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, cho biết trường hiện có 2.106 học sinh với 49 phòng học. Do cơ sở vật chất xuống cấp, trường đang chuẩn bị triển khai dự án cải tạo, sửa chữa.

Đoàn khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP dẫn đầu là ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội kiểm tra phòng máy tại Trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Tiên kiến nghị Sở GD&ĐT cùng UBND phường hỗ trợ địa điểm di dời 5 phòng máy vi tính trong quá trình thi công. Đồng thời, lãnh đạo trường đề xuất trang bị mới hệ thống máy tính do cấu hình cũ không đáp ứng được Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường cũng mong muốn có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh khi dự án triển khai.

Ông Lê Văn Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Tăng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, ông Lê Văn Khôi, Phó Hiệu trưởng, chia sẻ thực trạng khó khăn trong công tác tuyển sinh. Năm học 2025–2026, trường được giao chỉ tiêu 855 học sinh lớp 10 nhưng thực tế chỉ tuyển được 546 em, thiếu 6 lớp so với kế hoạch. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm.

Nguyên nhân chính do phần lớn học sinh đến từ các địa bàn xa. Trong khi đó, số học sinh có hộ khẩu tại phường Long Bình theo học tại trường chỉ khoảng 100–150 em. Vì thế, tình trạng học sinh xin chuyển trường sau khi kết thúc năm học diễn ra rất phổ biến. Trường phải tìm nhiều cách để giữ học sinh.

Hiện nay, điểm chuẩn của trường thuộc nhóm thấp nhất TP.HCM. Ông Khôi bày tỏ lo ngại về dự án xây dựng một trường THPT mới đã được phê duyệt chỉ cách trường hiện hữu khoảng 200–300 mét. Việc này có nguy cơ khiến cả hai trường đều không đạt công suất hoạt động.

Toàn cảnh làm việc của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP làm việc với UBND phường Long Bình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đề xuất chuyển đổi công năng xây dựng Trường THPT mới

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình, cho biết phường hiện có 20 trường học nhưng phân bổ dân cư không đều gây ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Cấp tiểu học có 4 trường với sĩ số trung bình 43 em/lớp, vượt quá quy định.

Ở cấp THCS, có 2 trường với quy mô 80 lớp, đảm bảo sĩ số học sinh/lớp. Tuy nhiên, Trường THCS Hưng Bình hiện mới hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 đang vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Năm học 2026-2027, tổng số học sinh lớp 5 vào lớp 6 là 1.626, so với khả năng tiếp nhận của các trường trên địa bàn (1.028) là quá tải với các trường, dẫn đến nguy cơ phá vỡ khả năng giữ vững trường chuẩn quốc gia của Trường THCS Long Bình.

Trước thực tế này, UBND phường đề xuất điều chỉnh công năng Trường THPT Long Thạnh Mỹ thành trường liên cấp tiểu học - THCS. Dự án này có quy mô 45 phòng học với tổng mức đầu tư 395 tỉ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2027.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM. ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, nhận định áp lực lớn nhất hiện nay tập trung ở bậc tiểu học và THCS.

Đối với bậc THPT, qua khảo sát thực tế tại Trường THPT Nguyễn Văn Tăng cho thấy, chỉ tiêu tuyển sinh được giao là 855 học sinh, nhưng thực tế chỉ tuyển được 540 học sinh, đạt khoảng 64%, còn lại 36% chỉ tiêu không tuyển đủ. Điều này cho thấy một nghịch lý thiếu trường THPT về mặt quy hoạch, nhưng việc phân bổ địa điểm và chỉ tiêu tuyển sinh lại chưa phù hợp với thực tế dân cư.

Do đó, ông Nhựt kiến nghị cần sớm điều chỉnh quy hoạch đất giáo dục, bảo đảm phân bổ hợp lý giữa các cấp học. Trong đó, Sở GD&ĐT được đề xuất phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Công an Thành phố (thông qua Đề án 06) để xác định chính xác quy mô dân số học sinh theo từng khu vực.

Trên cơ sở đó, việc triển khai Đề án 300 phòng học trên 10.000 dân cần được gắn với điều kiện thực tế của từng địa phương, tránh tình trạng thiếu – thừa cục bộ.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính và Sở xây dựng và Sở GD&ĐT cũng bày tỏ sự đồng tình với kiến nghị của UBND phường về việc chuyển đổi công năng trường THPT thành trường liên cấp.