Khẩn trương xây trường mới cho các em nhỏ học trong phòng tôn 09/10/2025 10:35

(PLO)- Chính quyền phường Long Nguyên đang nỗ lực phối hợp với các ngành để khẩn trương xây trường mới cho học sinh trường Tiểu học An Sơn.

Theo ghi nhận, trường Tiểu học An Sơn (phường Long Nguyên, TP.HCM), nằm trên tuyến đường liên tỉnh ĐT 748.

Ngôi trường này là một dãy phòng trệt, có khoảng hơn 10 phòng học đã được xây dựng từ lâu. Đáng chú ý, tại đây nhà trường đã phải xây dựng thêm 3 phòng học tạm bằng tôn để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Cơ sở chính của trường Tiểu học An Sơn được xây dựng thêm 3 phòng học làm bằng tôn để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Tuy nhiên, số phòng học trong khuôn viên nhà trường vẫn không đủ đáp ứng cho học sinh, trong khi mỗi năm số học sinh đều tăng.

Để có thể đáp ứng việc học bán trú cho học sinh, nhà trường đã họp và bàn bạc với phụ huynh thuê thêm đất của người dân trong một con hẻm đối diện trường, để xây dựng thêm 3 phòng học bằng tôn. Và đây trở thành cơ sở 2 bất đắc dĩ của trường Tiểu học An Sơn.

Điều đáng nói, tại các phòng học tại trường Tiểu học An Sơn đều đã xuống cấp. Học sinh và giáo viên phải dạy và học trong các phòng học được làm bằng tôn với điều kiện thiếu cơ sở vật chất, nóng nực.

Một số phụ huynh còn cho biết, hàng ngày các em học sinh còn phải di chuyển băng qua đường ĐT 748 nên rất lo lắng về sự an toàn.

Do cơ sở chính không đủ phòng học nên nhà trường buộc phải thuê thêm đất của người dân xây dựng thêm 3 phòng học làm bằng tôn cho học sinh học tạm.

Trao đổi với PLO, ông Võ Thành Nhân-Bí thư Đảng ủy phường Long Nguyên cho biết trường Tiểu học An Sơn đã được hiện tại đã được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất hiện cũng đã xuống cấp.

Hiện nay, giáo viên và học sinh đang tạm thời dạy và học tại đây để chờ xây dựng trường học mới.

Theo ông Nhân, trước thời điểm sáp nhập, tỉnh Bình Dương cũ đã có chủ trương đầu tư xây dựng trường Tiểu học An Sơn mới, với khoảng 30 phòng học, kinh phí dự kiến khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bến Cát vẫn đang hoàn tất cả thủ tục để xây dựng trường học.

Bàn ghế tại các lớp học đã cũ.

Khuôn viên trường mới đã hoàn thành việc xây dựng hàng rào, còn việc khởi công thì chưa xác định được vì đang hoàn tất thủ tục.

“Chúng tôi cũng đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bến Cát để nhanh chóng khởi công trường học mới”, ông Nhân cho biết.

Còn về việc bàn ghế đã cũ, ông Nhân cho biết từ đầu năm học chính quyền địa phương đã rà soát tất cả các trường học trên địa bàn để báo cáo tình hình thực tế cho Sở GD & ĐT TP.HCM, để đơn vị này mua sắm cơ sở vật chất. Tuy nhiên, do thủ tục mua sắm mất nhiều thời gian nên vẫn chưa có bàn ghế mới cho học sinh.

Ông Nhân cũng cho biết thêm, để bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh khi di chuyển qua đường ĐT 748, chính quyền địa phương sẽ bố trí lực lượng chức năng điều phối giao thông khi các em học sinh qua đường.