Trường Tiểu học Vĩnh Tân đã thay toàn bộ bàn ghế hư hỏng, xuống cấp 22/09/2025 21:06

(PLO)- Toàn bộ bàn ghế cũ, hư hỏng xuống cấp đã được Trường Tiểu học Vĩnh Tân thay bằng bàn ghế mới trong tối 22-9.

Chiều tối 22-9, bàn ghế mới đã về đến Trường Tiểu học Vĩnh Tân (phường Vĩnh Tân, TP. HCM) để thay cho số bàn ghế cũ đã xuống cấp.

Theo ghi nhận, 100 bộ bàn ghế mới đã được vận chuyển và sắp xếp vào các lớp học để thay thế số bàn ghế cũ đã xuống cấp, hư hỏng.

Cán bộ, lãnh đạo phường Vĩnh Tân, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Tân cũng nhau vận chuyển bàn ghế vào các lớp học. Ảnh: LA

Đến khoảng 18 giờ cán bộ, lãnh đạo phường Vĩnh Tân, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Tân cũng nhau vận chuyển bàn ghế vào các lớp học để kịp cho các em học sinh học tập vào ngày mai.

Toàn bộ số bàn ghế hư hỏng, xuống cấp đã được thay bằng bàn ghế mới.

Trước đó, phụ huynh có học sinh học tại Trường Tiểu học Vĩnh Tân đã phản ánh tình trạng bàn ghế của một số lớp học bị hư hỏng, xuống cấp.

Để kịp thời khắc phục vấn đề này, UBND phường Vĩnh Tân đã nhanh chóng thay thế bàn ghế mới cho các em học sinh học tập để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Trước đó, trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Mỹ Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tân, cho biết hiện nay, toàn trường có 25 phòng học với 40 lớp, tổng số hơn 2.100 học sinh (mỗi lớp trung bình 52 học sinh).

Trong đó, có 4 phòng học (8 lớp học sáng và chiều) đang học trong dãy phòng cũ trước đây. Đây là số phòng có một số bộ bàn ghế bị hư hỏng, xuống cấp.

Toàn bộ số bàn ghế hư hỏng, xuống cấp đã được thay bằng bàn ghế mới. Ảnh: LA

Bà Phong cho biết năm học 2025-2026, số lượng học sinh tăng cao nên nhà trường phải tận dụng dãy phòng học cũ để tạm thời đảm bảo cho việc dạy và học. Phía trường cũng đã đề nghị UBND phường và các ngành trang bị mới bàn ghế và xây dựng các phòng học mới.

Bên cạnh đó, hiện nay, các phòng chức năng (trừ phòng tin học) đều phải tận dụng để bố trí làm phòng học để đáp ứng đủ các phòng học cho học sinh.

“Việc bàn ghế cũ, phòng học cũ và một số bộ bàn ghế có hư hỏng là sự thật. Tuy nhiên, do số lượng học sinh quá đông nên phía nhà trường đang tạm thời tận dụng trong thời điểm đầu năm học.

Nhà trường đang phối hợp với chính quyền địa phương để nhanh chóng trang bị mới cơ sở vật chất, đảm bảo việc dạy và học cho giáo viên, học sinh.

Cơ sở vật chất hiện nay của một số lớp học chưa tốt nhưng do quá tải về số lượng học sinh, nên chúng tôi cố gắng tận dụng điều kiện cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng nhu cầu học tập. Một số bộ bàn ghế xuống cấp chỉ bố trí tạm thời ở cuối lớp, chứ không phải toàn bộ lớp học" - bà Phong cho hay.

Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân cho biết việc cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Vĩnh Tân xuống cấp đã được phía nhà trường đề xuất lên UBND phường và đang trong quá trình triển khai đấu thầu mua sắm, nên có chậm trễ.

“UBND phường đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ mua sắm để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập. Lãnh đạo phường Vĩnh Tân rất mong muốn phía phụ huynh chia sẻ cho phía nhà trường và UBND phường” - ông Lập cho biết.