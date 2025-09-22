Bà Trần Thị Diệu Thúy thăm gia đình 3 mẹ con tử vong do tai nạn giao thông 22/09/2025 16:38

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đã thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định cuộc sống.

Chiều 22-9, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 mẹ con tử vong vì tai nạn giao thông.

Tại đây, bà Trần Thị Diệu Thúy gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Bà Thúy chia sẻ đây là mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp được. Bà Thúy động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát để ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi, động viên và chia sẻ trước đau thương mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Diệu Thúy yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình trong thời điểm trải qua đau thương mất mát này.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo các phòng thuộc Công an TP.HCM cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo các phòng thuộc Công an TP.HCM cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn nhằm phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Như PLO đã đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 20-9 giữa xe máy và xe ô tô con khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Ba nạn nhân là ba mẹ con gồm: Nguyễn Thị Thu V (36 tuổi), Nguyễn Hoàng L (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T (gần 3 tuổi). Tài xế điều khiển ô tô con là Nguyễn Đức Thành Nam (32 tuổi) bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Khuya 20-9 tại đoạn đường giao nhau giữa đường ĐH507 và đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe ô tô con do ông Nam lưu thông trên đường Tân Phú ra đường ĐH 507.

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong xảy ra vào đêm 20-9. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi đến ngã 3 giao nhau thì ô tô tông thẳng vào xe máy do bà V điều khiển chở hai con nhỏ phía sau, đang lưu thông trên đường ĐH 507.

Khi tông vào xe máy chiếc ô tô húc văng xe máy cùng các nạn nhân rồi lao vào vườn cao su đối diện đường Tân Phú.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đến hiện trường để cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, bà V và cháu L đã tử vong.

Cháu T và tài xế ô tô được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cháu T cũng đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ô tô không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính. Kết quả kiểm tra cho thấy trong máu tài xế Nam có nồng độ cồn 50mg/100ml.

Hôm qua (21-9), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.