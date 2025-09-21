TP.HCM: 3 mẹ con đi xe máy bị tai nạn thương tâm 21/09/2025 09:18

(PLO)- Cú tông mạnh khiến cả 3 mẹ con đi trên xe máy tử vong, tài xế điều khiển ô tô bị thương nặng.

Ngày 21-9, Công an xã Phước Thành đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô con khiến ba mẹ con người đi xe máy tử vong, tài xế xe ô tô bị thương nặng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Người dân cung cấp

Ba nạn nhân là mẹ con gồm: Chị Nguyễn Thị Thu V (36 tuổi), bé Nguyễn Hoàng L (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T (3 tuổi).

Tài xế điều khiển ô tô là Nguyễn Đức Thành N (32 tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khuya 20-9 tại đoạn đường giao nhau giữa đường ĐH507 và đường Lâm Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe ô tô con do ông N lái đã tông thẳng vào xe máy do chị V điều khiển đang chở hai con nhỏ phía sau.

Chiếc xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng nay (21-9), thi thể ba mẹ con chị V đã được đưa về gia đình để tổ chức mai táng. Ảnh: Người dân cung cấp

Tiếp đó, xe ô tô lùa cả xe máy lao vào vườn cao su khiến phần đầu chiếc xe ô tô bị bẹp dúm.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đến hiện trường để ứng cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, chị V và bé L đã tử vong tại chỗ, bé T và tài xế ô tô được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, bé T cũng tử vong sau đó.