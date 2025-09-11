Tai nạn giao thông giảm 437 vụ sau 1 tháng thực hiện cao điểm tổng rà soát 11/09/2025 13:20

(PLO)- Sau 1 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí.

Ngày 11-9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết trong một tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy (từ ngày 25-7 đến 25-8), tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra 1.398 vụ, làm chết 775 người, bị thương 933 người.

So với cùng kỳ và liền kề cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương được kéo giảm.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý các nhóm nguyên nhân dẫn đến TNGT liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh: CA

Theo đó, trong một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 66.956 trường hợp (3.620 trường hợp chủ phương tiện) vi phạm TTATGT đường bộ và đường thủy (chiếm 10,09% tổng số phương tiện dừng kiểm soát).

Lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe (GPLX), bằng, chứng chỉ chuyên môn 220 trường hợp; tước phù hiệu 871 trường hợp; trừ điểm GPLX với 5.522 trường hợp; tạm giữ 347 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2024, xử lý tăng 14.657 trường hợp (tăng 28,3%), tiền phạt tăng 41 tỉ 799,7 triệu đồng (tăng 50,36%).

Cụ thể, trên đuờng bộ, lực lượng CSGT xử lý 60.739 trường hợp; lĩnh vực đường thủy, đã xử lý 6.217 trường hợp.

Theo Cục CSGT, với sự quyết liệt của lực lượng CSGT trong xử lý các hành vi vi vi phạm, TNGT được kéo giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ và trước liền kề. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 1.398 vụ, làm chết 775 người, bị thương 933 người; so với cùng kỳ năm 2024, giảm 437 vụ.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý các nhóm nguyên nhân dẫn đến TNGT liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, xử lý vi phạm và giải quyết TNGT.

Cùng với đó, duy trì việc bố trí cán bộ thường trực 24/24h và 24/7 tại Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông để theo dõi, giám sát, ghi nhận các trường hợp vi phạm TTATGT, thông báo cho các đơn vị, Tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ để xử lý, hoặc “phạt nguội”.