Tai nạn giao thông trên cao tốc 2 làn phức tạp, Cục CSGT mong nhận được 'hiến kế' từ người dân 04/09/2025 15:34

(PLO)- Theo Cục CSGT, tình hình tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, đặc biệt là các tuyến cao tốc 2 làn xe chạy, vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy cần có thêm giải pháp nhằm hạn chế.

Cục CSGT (Bộ Công an) đang khảo sát, lấy ý kiến về các giải pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT) trên các tuyến đường bộ cao tốc, đặc biệt là các tuyến cao tốc 2 làn xe chạy.

Theo Cục CSGT, hiện nay, hệ thống đường bộ cao tốc tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình TNGT trên các tuyến cao tốc, đặc biệt là các tuyến cao tốc vẫn diễn biến phức tạp.

Cục CSGT đang khảo sát lấy ý kiến về các giải pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc. Ảnh: THY NHUNG

“Nhằm thu thập ý kiến đóng góp của người dân để đề xuất các giải pháp hữu hiệu, nâng cao an toàn và phòng ngừa TNGT, chúng tôi rất mong nhận được những chia sẻ quý báu của quý vị thông qua phiếu khảo sát”- văn bản của Cục CSGT nêu.

Theo đó, Cục CSGT dựa vào giới tính, độ tuổi, mức độ thường xuyên tham gia giao thông trên cao tốc, loại phương tiện tham gia và một số thông tin khác để tổng hợp (bạn đọc có thể góp ý tại đây).

Quy định mỗi làn đường trên cao tốc có tốc độ khác nhau

Trao đổi với PLO, ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM đề xuất nên quy định mỗi làn đường trên cao tốc sẽ có tốc độ khác nhau.

Ví dụ xe có tải trọng lớn sẽ không di chuyển được với tốc độ cao thì không được đi làn trong cùng bên trái, thay vào đó làn bên trái sẽ dành cho các loại xe con di chuyển với tốc độ phù hợp.

Các chuyên gia đề xuất cao tốc phải có dải phân cách cho xe di chuyển giữa hai chiều. Ảnh: NGUYỄN DO

“Tốc độ với cao tốc có 2 làn đường thì chỉ giới hạn tốc độ là 80-90km/h, vì loại cao tốc này chỉ là 1 làn chạy và 1 làn vượt, không nên quy định tốc độ như các cao tốc khác là 120km/h. Hơn nữa cao tốc là phải có nhà chờ, trạm dừng chân, khoảng lồi để dừng xe khi khẩn cấp, làn thoát hiểm khẩn cấp”- ông Tính góp ý.

Theo ông Tính, vừa qua cũng có đề xuất cấm xe tải vào làn trong cùng bên phải, tuy nhiên theo ông nên lấy nguyên tắc cơ bản để đưa ra quy định. Trên quốc lộ hay cao tốc, loại xe có tốc độ chạy thấp nhất hiện nay sẽ đi bên tay phải, bên tay trái dành cho loại xe có tốc độ cao hơn.

“Chẳng hạn như làn trong cùng bên phải quy định tốc độ 50km/h, làn kế tiếp bên tay trái là 60-70km/h, làn tiếp theo của làn này quy định tốc độ 80-100km/h, làn trong cùng bên trái có thể cho phép tốc độ 120km/h. Như vậy, nguyên tắc xe tải chạy ở tốc độ nào sẽ chọn làn phù hợp để chạy, thay vì cấm vào làn trong cùng”- ông Tính ví dụ.

Cũng theo vị chủ tịch hiệp hội, các loại xe tải không thể chạy 120km/h mà chỉ có thể cao nhất 80km/h nên chỉ có thể chạy làn thứ 2. Như vậy, các xe tùy vào tốc độ của mình để chọn làn phù hợp, nếu không tuân thủ sẽ bị xử phạt.

Đồng tình, anh Võ Hùng (một tài xế tại TP.HCM) cho biết khi lái xe trên cao tốc có 2 làn, việc giữ khoảng cách và tốc độ theo quy định là điều quan trọng nhất. Dù ở cung đường nào, tào xế cũng chủ yếu dựa vào ý thức và kinh nghiệm xử lý tình huống.

“Tốc độ chậm mà đi bên làn trái thì khi chuyển làn sẽ rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Xe cơ giới vận chuyển nặng không nên di chuyển làn bên trái vì không thể chạy với tốc độ như xe con, vì thế mỗi tài xế nên lựa chọn làn xe phù hợp hơn là khăng khăng “ôm” làn trái”- anh Hùng chia sẻ kinh nghiệm.

Quan trọng nhất là ý thức tuân thủ luật của tài xế

Một giáo viên dạy lái xe tại TP.HCM nhận định cao tốc cần có giải phân cách để đảm bảo an toàn, đặc biệt với cao tốc 2 làn xe. Ngoài ra, trong chương trình dạy lái xe cũng cần bổ sung thêm các nội dung chạy xe trên cao tốc.

Hiện nay, các đơn vị đào tạo lái xe, trong phần lý thuyết đã có nội dung hướng dẫn lái xe trên cao tốc. Các giáo viên cũng đưa ra nhiều tình huống để hướng dẫn học viên, tuy nhiên cần lưu ý là khi đi vào thực tế sẽ có nhiều vấn đề phát sinh.

Lái xe trên đoạn đường nào cũng cần tuân thủ luật nghiêm ngặt. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đây, cơ quan chức năng chưa yêu cầu người học lái xe phải chạy trên cao tốc. Nếu có thì trên thực tế không phải đoạn cao tốc nào cũng có thể cho phép học viên thực hành được. Ví dụ có những đoạn cao tốc không có làn dừng khẩn cấp thì với học viên chỉ đang học lái xe sẽ rất khó đảm bảo an toàn.

Hiện nay một số đơn vị dạy lái xe vẫn cho học viên thực tập trên đường cao tốc, đặc biệt là đối với người học xe số tự động. Tuy nhiên, một số đoạn đường quốc lộ có thể còn khó đi hơn cao tốc. Ví dụ đường từ TP.HCM đi Tây Ninh cho tốc độ 90km/h đôi khi khó hơn di chuyển trên cao tốc vì có xe đạp băng qua, các phương tiện khác cùng chiều và nhiều giao lộ.

“Mỗi loại đường sẽ có những thuận lợi và khó khăn khác nhau, không thể nói đi đường nào dễ hơn. Do đó, để đảm bảo an toàn khi lái xe dù trên cao tốc hay quốc lộ, điều quan trọng nhất của tài xế là ý thức tuân thủ luật khi tham gia giao thông và kinh nghiệm thực tế càng dày dặn càng tốt”- vị giáo viên nhấn mạnh.