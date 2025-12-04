TP.HCM: Nút giao Mỹ Thủy điều chỉnh giao thông liên tục từ nay đến giữa năm 2026 04/12/2025 17:15

Chiều 4-12, tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về việc điều chỉnh giao thông tại nút giao Mỹ Thủy.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Giang, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy.

Do đó, kế hoạch điều chỉnh giao thông cụ thể như sau:

Giai đoạn 1 (đang triển khai, từ tháng 11-2025 đến tháng 2-2026): chiếm dụng một phần mặt cầu Mỹ Thủy 3, đường Nguyễn Thị Định, đường Võ Chí Công để thi công trụ T12 cầu vượt Cát Lái – Phú Mỹ, thi công đốt hầm H4 – hầm chui Nguyễn Thị Định.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ tháng 2-2026 đến tháng 3-2026): chiếm dụng mặt bằng nút giao Mỹ Thủy, đường Võ Chí Công để thi công đốt hầm H6.1 - hầm chui Nguyễn Thị Định, thi công trụ T3 cầu vượt trên Vành đai 2, thi công trụ T19, mố cầu, sàn giảm tải và đường đầu cầu vượt Cát Lái – Phú Mỹ, thi công trụ T8, T9 cầu vượt Cát Lái – Phú Mỹ.

Giai đoạn 3 (dự kiến từ tháng 3-2026 đến tháng 4-2026): rào chắn một phần mặt bằng nút giao Mỹ Thủy và đường Nguyễn Thị Định (hướng từ cảng Cát Lái ra nút giao) để thi công đốt hầm H6.2, H7 – hầm chui Nguyễn Thị Định; thi công nhịp T2-T3 – cầu vượt Vành đai 2, thi công mố M1, trụ T1-T2 cầu vượt Cát Lái – Phú Mỹ; lắp các kết cấu nhịp thép cầu vượt Cát Lái – Phú Mỹ (phạm vi ảnh hưởng giao thông).

Giai đoạn 4 (dự kiến từ tháng 5-2026 đến tháng 6-2026): Rào chắn một phần mặt bằng nút giao (hướng từ cảng Cát Lái đi cầu Mỹ Thủy) để thi công nhịp T3-T4 – cầu vượt Vành đai 2, thi công mố M1, trụ T1-T2 cầu vượt Cát Lái – Phú Mỹ, lắp các kết cấu nhịp thép cầu vượt Cát Lái – Phú Mỹ (phạm vi ảnh hưởng giao thông).

Ông Giang cho biết tại mỗi giai đoạn thi công, Sở Xây dựng sẽ thông báo phương án phân luồng giao thông tổ chức thi công đến các cơ quan báo chí nhằm thông tin rộng rãi cho người dân biết, chủ động chọn lộ trình lưu thông phù hợp.