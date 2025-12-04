Vì sao gần 15km cầu cạn Vành đai 3, TP.HCM không cho xe chạy? 04/12/2025 16:28

(PLO)- Vì các khó khăn khách quan như thời tiết, thiếu vật liệu, đoạn 14,7km cầu cạn phía Đông Vành đai 3 TP.HCM chỉ đáp ứng thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.

Chiều 4-12, tại họp báo các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban giao thông) đã có thông tin về kế hoạch khởi công, khánh thành các dự án vào ngày 19-12.

Theo đó, trong các dự án do Ban giao thông làm chủ đầu tư sẽ có 5 dự án khởi công.

Cụ thể, dự án xây dựng Vành đai 2 TP, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng; Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái và Dự án Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh), phường Phú Định.

Vì lý do khách quan, 14,7km cầu cạn ở TP Thủ Đức cũ chỉ thông xe kỹ thuật.

Cũng trong ngày 19-12, đơn vị sẽ thông xe kỹ thuật 14,7km phần tuyến chính cầu cạn trên địa bàn phường Long Bình, Long Phước, Long Trường thuộc dự án thành phần 1, xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).

Hiện nay, tiến độ đoạn này (từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tới nút giao Tân Vạn) đạt khoảng 83% khối lượng.

Lý giải về nguyên nhân chỉ thông xe kỹ thuật thay vì cam kết cho xe cộ được lưu thông như trước đó, Ban giao thông nhận định thời gian qua, dự án đường Vành đại 3 đã bước vào giai đoạn tăng tốc, quyết liệt. Các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực gồm máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp.

Công tác tổ chức thi công đảm bảo chất lượng công trình phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết. Năm nay, thời tiết khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng bởi 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn hoặc rất lớn.

Theo ghi nhận tại công trường các gói thầu, tổng số ngày mưa trong 3 tháng gần đây (tháng 9 đến tháng 11) trung bình 46/84 ngày (khoảng 55%); mùa mưa năm nay dự báo sẽ kéo dài đến giữa tháng 12.

Đồng thời, do nhiều dự án trọng điểm trong khu vực phía Nam (dự án Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc trục dọc phía Đông giai đoạn 2, cao tốc trục ngang,...) đồng loạt tăng tốc để về đích nên tiến độ huy động vật liệu chính gặp nhiều khó khăn.

Với các khó khăn khách quan đã nêu, đoạn 14,7km cầu cạn chỉ đáp ứng thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12 và hoàn thành toàn bộ vào 30-6-2026.