Người dân TP.HCM cắt đất dời nhà, nhường chỗ cho dự án Vành đai 2 04/11/2025 06:03

(PLO)- Không khí di dời, tháo dỡ nhà cửa đang diễn ra khẩn trương dọc tuyến Vành đai 2 TP.HCM, nhường chỗ cho công trình giao thông trọng điểm sắp khởi công.

Những ngày đầu tháng 11-2025, trên nhiều tuyến đường nơi dự án Vành đai 2 TP.HCM đi qua, không khí di dời, tháo dỡ nhà cửa của người dân đang diễn ra tấp nập, khẩn trương.

Cắt đất dời nhà, nhường chỗ cho dự án trọng điểm

Theo đó, hàng trăm hộ dân sinh sống tại phường Phước Long, dọc các tuyến đường song hành Võ Nguyên Giáp, đường Đỗ Xuân Hợp, khu vực ngã tư Bình Thái đang khẩn trương thu xếp, cắt đất dời nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm của thành phố, dự kiến khởi công vào cuối năm 2025.

Người dân tất bật di dời nhà cửa.





Hàng trăm mái nhà, cửa tiệm, mảnh vườn gắn bó hàng chục năm đang lần lượt nhường chỗ cho công trình giao thông mang tầm chiến lược.

Nhiều mặt bằng đã bàn giao.

Trên tuyến đường song hành Võ Nguyên Giáp, không ít ngôi nhà đã tháo dỡ xong từ rất sớm, người dân đồng thuận cao với phương án bồi thường của chính quyền địa phương. Một số hộ dân khác đang dọn dẹp, gỡ bảng hiệu, còn vài căn thì treo tấm biển thông báo di dời cửa hàng như lời chia tay với nơi từng là chốn mưu sinh, kỷ niệm.

Ông Nguyễn Hồng Nam, cư dân phường Phước Long, ngồi trong căn nhà sinh sống suốt hơn 30 năm, chia sẻ: “Gia đình tôi có hai căn nằm trong diện giải tỏa, một căn mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp đang cho thuê, một căn trong hẻm là nơi ở của cả nhà.

Nhà mặt tiền đã nhận tiền bồi thường được vài tỉ đồng, căn trong hẻm thì dự kiến sang năm mới hoàn tất hồ sơ. Mặc dù tiếc lắm nhưng vì lợi ích chung, chúng tôi đồng thuận. Số tiền đền bù hợp lý, tôi đã đi xem và dự định mua nhà gần đây để ổn định cuộc sống".

Người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, phát triển đô thị.

Cách đó không xa, anh Trần Trọng Phúc, chủ một tiệm sửa xe nhỏ trên đường Đỗ Xuân Hợp, cũng đang chuẩn bị cho ngày phải di dời.

“Tôi đã nhận thông báo từ chủ nhà về việc giải tỏa và đang đi tìm mặt bằng mới để dời cửa tiệm, chắc khoảng 2026 mới thực hiện. Đường này kẹt xe suốt, nhỏ hẹp lắm nên làm lại là đúng rồi, tôi mong sớm thấy khu này khang trang hơn” - anh Phúc nói.

Mặt bằng đang giải tỏa dọc đường song hành Võ Nguyên Giáp.

Nhiều căn nhà đang được phá dỡ

Ở con hẻm nhỏ bên cạnh đường Võ Nguyên Giáp, gia đình ông Trình đã gần như dọn xong. Ông kể, căn nhà rộng 150 m² của ông được bồi thường hơn 5 tỉ đồng. Sau khi bàn giao đất, gia đình sẽ chuyển về Đồng Nai sinh sống.

"TP.HCM bồi thường thỏa đáng, chính quyền hỗ trợ nhanh, hướng dẫn kịp thời nên mọi công tác đều trơn tru, có rất nhiều hộ dân đã đồng thuận và chuyển đi. Gia đình tôi giờ chỉ chờ ngày bàn giao, mong dự án sớm khởi công để khu này sạch đẹp, đỡ kẹt xe” - ông nói.

Nhiều hộ dân đã nhận tiền bồi thường, chờ bàn giao mặt bằng,

Nhiều người dân cho biết dù phải rời bỏ nơi chốn gắn bó nhiều năm nhưng vẫn hy vọng về một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Những ngôi nhà cũ nhường chỗ cho con đường rộng mở cũng là biểu tượng cho sự đổi thay tích cực, cuộc sống sang trang.

Mặt bằng trống dọc đường Đỗ Xuân Hợp.

Đường Đỗ Xuân hợp thường xuyên ùn ứ.

Sẵn sàng cho công trình trọng điểm

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, 3 đoạn thuộc Vành đai 2 phía Đông đang được gấp rút hoàn tất thủ tục để có thể đồng loạt khởi công vào cuối năm 2025 và hoàn thành trong năm 2027.

Riêng đoạn 1 và 2 của Vành đai 2 có tổng cộng 1.151 hộ dân bị ảnh hưởng. Đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) dự kiến khởi công vào tháng 12. Đoạn này dài hơn 3,5 km, đi qua phường Phước Long, có 893 hộ dân bị thu hồi đất. Vốn đầu tư để giải phóng mặt bằng đoạn này là 5.825 tỉ đồng.

Đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài gần 2,5 km) có 258 hộ dân bị ảnh hưởng và được bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.742 tỉ đồng.

Đoạn 3 (từ Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa) đang được đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để khởi công sớm nhất có thể.

﻿ ﻿ Dự án đã có nhiều mặt bằng trống.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức cho biết, đến nay phần lớn các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Một số ít trường hợp còn vướng mắc do tranh chấp pháp lý hoặc thủ tục hành chính đang được tiếp tục tháo gỡ.

Vài căn nhà chờ giải tỏa.

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư), cho biết hiện đang hoàn thiện thiết kế bản vẽ, dự toán, đấu thầu xây lắp. Việc khởi công công trình này phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bàn giao mặt bằng nên đơn vị mong địa phương sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch theo đúng tiến độ, để đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Khi hoàn thành, Vành đai 2 TP.HCM sẽ trở thành vòng tay giao thông khép kín phía Đông thành phố, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các trục đường nội đô và mở rộng kết nối với các cửa ngõ.