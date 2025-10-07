TP.HCM chốt thời gian khởi công 3 đoạn Vành đai 2, thông xe Vành đai 3 07/10/2025 18:35

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về công tác khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM.

336 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông

Trong thời gian qua, tình hình giao thông trên địa bàn TP tiếp tục diễn biến phức tạp. Qua thống kê sơ bộ cho thấy trên địa bàn TP còn tồn tại 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó có 186 điểm nguy cơ cao, tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ ra vào TP. Đơn cử như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương,…

Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao nhưng hạ tầng chưa đáp ứng kịp, cùng với đó là nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm được đồng loạt triển khai, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

Nút giao An Phú là một trong những điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông cao. Ảnh: Thuận Văn

Để đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn, các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ưu tiên xử lý có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm khắc phục xong các điểm ùn tắc giao thông cục bộ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an TP xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện từ nay đến Tết, đảm bảo nguyên tắc “5 rõ: rõ đơn vị/cá nhân chủ trì – rõ nhiệm vụ được giao – rõ sản phẩm/kết quả thực hiện – rõ thời hạn hoàn thành – rõ trách nhiệm phối hợp”.

Đồng thời thành lập các Tổ công tác phối hợp xử lý ùn tắc giao thông theo một số tuyến, khu vực trọng điểm như khu vực trung tâm TP.HCM; tuyến Xa lộ Hà Nội – Mai Chí Thọ – nút An Phú – cảng Cát Lái; tuyến cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Quốc lộ 13 – cầu Bình Triệu; Quốc lộ 22; Quốc lộ 51;

Đoạn nối cao tốc TP.HCM – Trung Lương; các tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn; Nguyễn Tất Thành; Nguyễn Hữu Thọ; Cộng Hòa; Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng; khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu;…. Hoàn thành trước ngày 15-10.

Khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương được giao phải có giải pháp bù tiến độ đối với các dự án chậm trễ do ảnh hưởng bởi nguồn cấp vật liệu và thời tiết;

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm, kết hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết giao thông tránh gây cản trở, ùn tắc giao thông trong suốt thời gian thi công công trình.

Vành đai 3 phía Đông TP.HCM sẽ thông xe trước ngày 31-12. Ảnh: Thuận Văn

UBND TP yêu cầu đảm bảo tiến độ hoàn thành một số công trình trọng điểm như: nút giao An Phú (hoàn thành nhánh cầu N2 - XL11 trước ngày 31-12 và hầm chui HC1-02 - XL6 trước ngày 15-1-2026), Vành đai 2 (khởi công đoạn 1 trước ngày 15-11, khởi công đoạn 2 trước ngày 30-10, khởi công lại đoạn 3 vào ngày 30-10);

Vành đai 3 thông xe đoạn tuyến phía Đông (địa bàn TP Thủ Đức cũ) và thông xe kỹ thuật đoạn tuyến phía Tây (địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũ) trước ngày 31-12, nút giao Mỹ Thủy hoàn thành cầu Kỳ Hà 3 trong năm 2025; hoàn thành cầu Kỳ Hà 4, các nhánh bờ tả, bờ hữu và cầu vượt trên Vành đai 2 trước ngày 30-3-2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6-2026.